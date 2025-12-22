金山電：明年AI伺服器應用需求強 電容器出貨可期

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件廠金山電今天表示，2026年上半年人工智慧（AI）伺服器需求強勁，金山電在雲端伺服器應用成長可期，明年AI伺服器應用電容器出貨可持續增加。

金山電下午受邀參加券商舉行法人說明會，總經理江慶信指出，2024年雲端和伺服器應用占比，已經超過家用電器，成為金山電第2大應用。

展望雲端和伺服器領域，江慶信指出，AI伺服器應用帶動，預期明年上半年需求持續強勁，業績可繼續成長。

在AI伺服器機櫃應用，金山電說明，持續開發被動元件新品，除了伺服器主機等導入固態電容產品外，也跟隨國內外電源供應器大廠整合方案，導入高壓電容產品，2024年逐步導入，今年大量交貨。

展望未來發展，金山電評估，明年至2027年AI伺服器應用拉貨成長可期，明年電容器出貨可持續增加。

展望明年金山電其他應用表現，江慶信分析，今年下半年電腦和顯示器應用業績持平，預期明年上半年續持平，市場消費相對保守，家用電器應用仍受到中國對手競爭影響，預估明年上半年持續下滑。

在工業自動化，江慶信預估明年上半年可持穩，不過新能源北美市場需求下滑，明年上半年業績挑戰性較大，遊戲機、網通5G、智慧醫療、車用電子應用評估明年上半年持平。

在泰國新廠布局，江慶信表示，泰國新廠今年第3季開始投產，其中固態鋁電解電容器月產能規劃8000萬顆，固液態混合式鋁電容器月產能規劃2000萬顆。

觀察金山電產品營收比重，根據資料，2024年電腦和顯示器應用占比約27%，家用電器占比約19%，雲端和伺服器占比約22%，工業自動化占比約10%，新能源占比約7%，遊戲機和通訊5G占比各約5%。（編輯：楊蘭軒）1141222