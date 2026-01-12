金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬

舊金山高端社區2025年獨棟住宅的中位成交價達到600萬美元，較2024年上漲20%，為Compass所統計的全市各區中漲幅最快。示意圖。（記者王子涵／攝影）

據地產經紀公司Compass最新報告，舊金山房地產經紀人協會畫分的第七區涵蓋太平洋高地（Pacific Heights）、碼頭區（Marina）與牛谷區（Cow Hollow）等高端社區，去年房價升至歷史新高。該區2025年獨棟住宅的中位成交價達到600萬美元，較2024年上漲20%，為Compass所統計的全市各區中漲幅最快。

相比之下，2025年舊金山市整體獨棟住宅中位價約為170萬美元，公寓中位價則約為115萬美元。

廣告 廣告

這些數據反映出灣區高端房市去年的整體趨勢。在經濟前景不明、高房價及不利的房貸利率影響下，許多中產家庭被擠出市場。但受惠於AI熱潮的高資產族群，仍持續推升高價住宅的需求。

AI產業也帶動整個舊金山房市價格上揚，租金水準已回升至疫情前水平；同時，股市大幅上漲，也為灣區科技業員工與投資人帶來潛在財富增長。房地產公司Redfin首席經濟學家費爾威瑟（Daryl Fairweather）表示：「目前的經濟環境對富裕族群更為有利。」

Compass分析師卡萊爾（Patrick Carlisle）指出，除非出現重大政治或經濟事件動搖買家信心，否則今年可能成為舊金山自2019年以來最火熱的房市一年。

舊金山其他區域房價，尚未回到疫情中期、利率處於歷史低點時的高峰。2022年至2023年間，隨著房貸利率飆升，舊金山房價一度下滑；但此後，多數地區房價再度上漲，讓一般家庭更難負擔。

儘管目前房貸利率仍偏高，但在太平洋高地或牛谷區看房的買家，往往選擇全現金交易。Compass房地產經紀人哈里斯（Michelle Harris）表示：「令人咋舌的是，前來看房的買家中，有這麼多人都是全額現金、隨時可成交。」她補充，即使在傳統淡季的冬季，250萬至500萬美元價位的房屋，往往一周內即可售出。

不過，北部高端社區雖然成交速度快，實際交易量並不大。根據Redfin最新數據，2025年1月至11月，太平洋高地約成交60棟住宅，與2024年同期持平，但較2023年增加一倍。Compass指出，舊金山可售房源短缺，可能是推高價格的重要因素；即使市場升溫，新掛牌數量仍普遍下降，加劇買方競爭。

部分房仲認為，賣家正在觀望價格是否進一步上漲後再出售；也有人等待房貸利率回落才願意換屋。佳士得國際地產（Christie’s International Real Estate）經紀人賓寧斯（Arrian Binnings）表示，這些因素共同限制了市場供給。

至於高端市場未被滿足的需求是否會向下擴散、推升中產買家可負擔區域的房價？哈里斯認為未必如此，因為買家通常鎖定特定地段，不會大幅跨區移動；例如，無法在太平洋高地購屋的買家，可能轉向列治文區（Richmond）或孤山（Lone Mountain），但不太可能跑得更遠。

不過，Redfin經濟學家費爾威瑟則較為擔憂。她指出，當富裕家庭找不到合適的豪宅時，往往轉向其他可得物件，並以雄厚資金在市場中擠壓其他買家或租客。

更多世界日報報導

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油