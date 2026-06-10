金山「彩田米」跨界合作 研發特色酒奪國際獎4金

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新北市政府農業局輔導「彩田友善農作」，以金山彩田米為原料，研發釀造3種高品質蒸餾酒，囊括多項國際大獎。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府農業局輔導「彩田友善農作」，以金山彩田米(高雄147號與台梗九號)為原料，研發釀造3種高品質蒸餾酒，囊括多項國際大獎，包括「草木和白米炸彈#2」榮獲2025英國世界威士忌大賽金獎；「草木和新台灣精神#1」榮獲2025英國國際葡萄酒暨烈酒競賽及舊金山世界烈酒大賽雙金獎；「草木和梅蒸餾酒」也榮獲2025舊金山世界烈酒大賽(SFWSC)金獎，讓台灣的「米製威士忌」成功站上國際舞台。

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彩田友善農作執行長楊儒門長期關注台灣農業發展與生態永續議題，起初在金山推動友善水稻耕作，創立彩田友善農作公司，媒合契作並推廣食農教育，希望在北海岸為農友開創新出路，號召更多企業一起支持友善耕作。其中愛鄉護農會捐助300萬元，給在地學童辦理食農教育及契作友善稻米，去年吸引賓航賓士汽車公司簽訂契作，購買3000公斤彩田米，力挺農友與市府友善耕作政策。

新北市長侯友宜表示，目前新北市友善耕作農友共311戶，面積達325.6公頃，友善耕作是尊重自然、順應生態的耕作方式，市府積極輔導農友轉型友善耕作，不僅提供優質安全農產品，也帶動地方產業升級，讓金山好米被世界看見，提高農民的收益。

農業局長諶錫輝說，友善耕作不使用化學物肥料與農藥，也不使用基因改造生物及其相關產品，不僅有助於環境生態永續，更是守護民眾健康的重要基礎，市府推動「三生農業」願景，輔導農產跨界加值，期盼透過產業經濟升級，強力支持在地農友堅持保護生態的耕作模式，實現農業與自然和諧共生的發展目標。

楊儒門表示，把金山自然的人文、風土、地貌透過酒品風味留存在瓶中向世界分享，為彩田米找到新的出路，將米酒推入國內市場與國際通路，不僅能穩定米價與提升農民信心，也能讓更多人認識，並喝到來自台灣土地的風味。

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