金峰鄉公所簽合作備忘錄 讓部落主導文化事務

在部落耆老祈福後，金峰鄉長和馬里弗勒部落主席宣讀「文化資產管理合作備忘錄」，雙方並簽署交換文件。金峰鄉公所表示，這項簽署的意義，是確認部落為文化資產的主體，可能也是全國首例以部落為單位，進行文化治理的協議。

金峰鄉長蔣爭光表示，「未來在文化事務上面，不會是由公所來主導，而是由部落自己很清楚，來推動自己各樣的文化事務。」

馬里弗勒部落是金峰鄉嘉蘭村八大部落之一，在嘉蘭村東側山區，部落傳統領域有溫泉地熱、獨特的部落和家戶合作的社會文化，這次完成和鄉公所的文化資產合作共管模式，族人認為，部落的權利和義務更加重大。

廣告 廣告

馬里弗勒部落發展協會理事長楊中暉認為，「部落的文化、還有部落的一些智慧，能夠讓從我們的小孩子，一直到中年、到老年的一個文化傳承。」

金峰鄉公所表示，這項簽署也是當地推動部落文化自治計畫的重大項目，未來還要再跟29個部落完成簽署，落實讓部落真正成為文化資產的擁有者。