金崙大橋伸縮縫「四指寬」害摔 工務段：已鋪設鐵板

華視獨家帶您看到，有一群公路車車友，22日開心相揪出遊，沒想到騎在台東金崙大橋上時，其中有位男騎車卻摔車，而且傷勢很嚴重。他的妻子表示，除了左眼窩嚴重骨折、多處擦挫傷，就連送醫當天意識都不太清楚。至於為什麼會摔得這麼嚴重？她表示因為橋上的伸縮縫，竟然有成年男性的四隻手指寬，就讓家屬痛批這設計太危險。對此，工務段回應，已經在外側車道鋪設鐵板，未來也會持續討論改善方針。

一群車友共40人，相揪騎公路車，22日要從台東長途征戰騎到屏東，享受東海岸美景，一行人出發前，還開心拍合照，但過沒多久，男騎士臉部朝下重摔在地，公路車倒在一旁，車體輪框嚴重變形，快樂出遊變成他一場噩夢，如今傷勢嚴重住院觀察，躺在病床上臉上纏滿紗布，不僅顱骨骨折輕微腦震盪，手肘手背跟膝蓋更是滿滿擦挫傷，甚至送醫當天，就連意識都不太清楚。

受傷車友妻子吳小姐說：「心非常痛啊，這幾乎要毀掉一個家庭欸。」一群人浩浩蕩蕩騎車出遊，卻看到車友摔車重傷，全程目擊的張小姐餘悸猶存，目擊車友張小姐說：「我們本來是直接這樣下去，他人就變成車子往左邊拋，然後人就被拋上來之後，就趴在地上。」同行車友楊先生說：「我騎車騎這麼多年，很少遇到這麼寬的伸縮縫，同一座橋，就那一個有問題。」

事發地點，就是台東縣太麻里鄉的金崙大橋，橋面上的整條伸縮縫，乍看沒什麼問題，但近看用手一比，才發現竟然有成年男性的四隻手指寬，讓車友們嚇壞，也說看都沒看過，而一般橋面，例如台中復光橋，齒型伸縮縫，除了較平整縫隙也沒這麼寬。

受傷車友妻子吳小姐說：「伸縮縫的問題不良，所以我要申請國賠，警察說路標有警示，我跟你說，我們沒有一個人看到，因為那時候的速度那麼快，全部人都在看正前方。」

台東縣大武工務段段長邱民豐說：「工務段也想辦法去處理這塊，在外側車道的部分都有去鋪設鐵板，或是一些防滑的措施。」害家屬也表示，希望政府重視用路安全，別再讓其他車友無辜受害，而面對爭議，工務段表示會持續改善，避免公共安全亮紅燈。

