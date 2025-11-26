金州勇士致敬華裔社區 彭一玲獲頒「影響力勇士獎」

彭一玲（左三）獲得「影響力勇士獎」，和家人、朋友合影。（記者陳曉峰／攝影）

在近1萬9000名球迷的見證下，金州勇士隊24日晚在對陣猶他爵士的比賽半場，頒發「影響力勇士獎」（Impact Warrior） 給華裔社區領袖彭一玲（Elaine Peng），表彰她在推動心理健康教育與社區服務領域的傑出貢獻。彭一玲同時獲得印有姓名的專屬勇士球衣。

「影響力勇士獎」旨在表彰在教育、健康與福祉、經濟發展及公民參與等領域表現傑出的灣區居民。屋崙市長芭芭拉李(Barbara Lee)向金州勇士推薦彭一玲等數名候選人參與本年度遴選。經評審後，勇士社區基金會最終選定彭一玲為獲獎者，並指出她的貢獻「持續強化社區的韌性，讓灣區變得更安全、更緊密、更充滿關愛」。市長芭芭拉李24日晚也親臨現場，向彭一玲表達祝賀。

廣告 廣告

彭一玲是非營利組織 「美國華裔精神健康聯盟」（MHACC） 創辦人兼執行長。聯盟每年服務超過萬名灣區居民，協助4000多個面臨危機的家庭走出困境，數年來成功阻止200多起自殺事件。彭一玲說，這份榮譽不只是個人獎項，而是對整個華裔社區的肯定。

彭一玲表示，服務過程中發現，社區最需要的是「早期支持」。很多人到了崩潰邊緣才敢求助，其實只要早點開口、早點有人陪伴和支持，就能避免悲劇。

面對上萬球迷，彭一玲希望傳遞的訊息是，善良與行動都能創造改變。只要願意多關心身邊的人，可能多說一句「你還好嗎？」就可能拯救一條生命。想讓大家知道，每個人都能成為別人的「勇士」。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費