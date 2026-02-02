金市高檔震盪加劇 創高後急跌至月線下方 長線投資靠支撐

[Newtalk新聞] 金價在前日創高後迅速壓回，引發大量獲利了結賣盤出籠。台銀表示，由於金價陸續跌破5日均線、10日均線支撐後，引發技術性賣壓及觸發停損單，同時在保證金調升預期下，槓桿資金加速去化部位，迫使金價擴大跌幅並下探至4,957美元，吸引低接買盤進場，金價反彈至5100美元上方震盪。

截至今天(2日)下午2點半前，黃金交易價跌到4535(盎司／美元)。

長線投資需求仍具支撐

台銀進一步表示，隨著美國總統川普宣布提名前聯準會理事Kevin Warsh接任聯準會主席，使投資人重新評估後續貨幣政策風格與聯準會獨立性風險，且依利率期貨所反映之市場定價，後續會議降息機率雖呈現接近五五波，但在短線不確定性仍高下，買盤多採觀望，導致金價自5,144美元附近回落至5,050～5,100 美元區間震盪，後美國公布2025年12月PPI年增率為3%、月增率為0.5%，皆高於市場預期，削減市場降息押注，金市賣壓大舉出籠迫使金價再度下挫，跌穿月線支撐至4,680美元附近，吸引低接買盤進場，金價反彈至4,900美元附近，最後報價4,864.35美元。

世界黃金協會報告(WGC)指出，2025年全球黃金需求突破5,000噸，創下歷史新高，全年均價為每英兩3,431美元、年增44%。另投資需求激增84%至創紀錄的2,175公噸，其中ETF流入801公噸，金條與金幣投資更創下12年來的新高。而央行購金速度雖較過去三年放緩，但2025年仍達到高於長期平均的863公噸。

世界黃金協會資深策略師Joseph Cavatoni認為，黃金已由投機交易轉為投資組合的穩定器，隨著地緣政治風險與債務壓力持續，黃金在2026年仍具吸引力。

