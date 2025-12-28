金度潤來台找烏魚子「加進韓國菜單」！黑白大廚壓力超大：輸了很丟臉

記者王培驊／台北報導

韓國米其林星級主廚金度潤因為在《黑白大廚：料理階級大戰》中表現，而被大家所熟知。（圖／甜堂 提供）

韓國米其林星級主廚金度潤（Kim Do-yoon）今（28）日來到台灣，接受媒體訪問，過程中也分享他再次參加 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季的心路歷程。金度潤被暱稱「賤兔主廚」，獲得不少台灣觀眾喜愛，他坦言第二次上節目壓力遠超第一季，「其實真的壓力很大，如果輸了會覺得丟臉，比第一季更累。」

韓國米其林星級主廚金度潤來台。（圖／甜堂 提供）

談到當初為何回鍋挑戰，他說，第一季對勝負不太在意，但自己其實對「麵食」極度執著，「我苦惱了很久，但想讓大家對我的麵食留下深刻印象。」製作單位一個月前特別來找他說服回去，原以為只是跟安成宰主廚一樣拍YouTube影片，他笑說，「他們很努力說服我，所以就再去挑戰一次。」

金度潤主廚分享第二季《黑白大廚》的參賽心得。（圖／甜堂 提供）

回顧比賽過程，他坦言第二季一開始就手忙腳亂，「因為我是隱藏的白湯匙，剛開始完全不知道規則，過程蠻辛苦的。」他形容自己在節目中孤單，因為隱藏的白湯匙就只有自己跟崔康祿主廚兩個人，跟其他人幾乎沒聊天，「那時候真的蠻孤單的。」金度潤還透露，出演費與第一季差不多，增加的幅度不高，「就是吃一餐飯或喝一杯酒就沒了。」

節目中，他桌上放著台灣品牌阿舍乾麵製作料理，尤其是印有「紅燒牛肉麵」的麵條讓台灣觀眾驚喜。金度潤表示，因為拍攝第一季時大約凌晨才結束，天氣冷又想吃熱食，所以打算拍完後可以吃，結果沒想到自己很快就被淘汰了，最終也還沒吃到，「所以拍攝結束後只想喝杯酒，心情很不好。」

被問到這一趟來台的主要原因，金度潤主廚則表示，是力挺朋友的餐飲品牌，並尋找新鮮烏魚子做新品。他坦言，「我很喜歡台灣烏魚子的味道，現在正好是盛產期，就想嘗試看看新鮮的烏魚子，順便找廠商合作，在韓國的店做烏魚子麵。」對於參加節目後生意是否增長，他笑說，「去年參加後生意突然變好很多，忙到快瘋掉。」

金度潤幽默地補充，自己雖然常來台灣，但對於近日發生的大地震並不害怕，「我以前在日本讀書時就遇過地震，那時候還以為有人在幫我按摩，沒有受傷，也沒有留下陰影。」他表示對台灣食材充滿興趣，也不排除未來與阿舍乾麵合作，但偏好健康麵食，「韓國很多麵太刺激，我比較沒有考慮。」

