金庫資本第八檔基金到位 加碼Aionex成控股股東、推進東南亞電動二輪布局

金庫資本與印尼石油團隊交流。金庫資本提供



進入泰國市場第三年的金庫資本（Kymco Capital）持續擴大東南亞布局。金庫資本總經理丁學文今（1/14）宣布，已完成第八檔基金募集，並同步完成對泰國電動車合資公司 Aionex 的增資及董事會改選，持股比重提升至 55%，正式成為控股股東，展現對泰國及東南亞市場的長期承諾。

金庫資本是光陽集團的戰略投資基金，長期深耕電動車產業。過去已投資 Grab，與東南亞最大的叫車服務平台建立了合作基礎。

廣告 廣告

金庫資本指出，未來將結合自身擅長的資本運作與產業整合能力，全面推進東南亞電動二輪車生態系建設，協助泰國加速綠能轉型，並強化其作為區域電動車製造與解決方案樞紐的角色。

聚焦「產業整合型投資」模式

面對全球保護主義升溫與供應鏈重組趨勢，金庫資本過去15年聚焦「產業整合型投資」模式，自 2011 年成立以來，管理資產規模已逾新台幣1000億元，投資版圖涵蓋電動車、車聯網、AI、電池與能源管理等關鍵技術，布局橫跨台灣、美國、中國大陸、東南亞及日本，並多以與當地政府或國營企業合資方式推動產業升級。

金庫資本近年在國際市場布局成果顯著。2019 年策略投資東南亞出行平台 Grab，並於印尼成立合資企業；2022 年攜手哈雷機車（Harley-Davidson），協助旗下電動重機品牌 LiveWire 於紐約證交所掛牌上市；2023 年，金庫資本管理項目 Noodoe 獲北美最大基礎設施服務商 ABM 策略投資，深化北美市場；同年亦與泰國石油合資成立 Aionex，助力泰國打造東南亞電動車製造中心。

「金庫全球基金」完成募集 專注東南亞投資

金庫資本第八檔基金「金庫全球基金」於 2025 年 9 月完成募集，專注東南亞投資，投資人包括多個東南亞國家的出行產業龍頭。金庫資本表示，將進一步完成 Aionex 的戰略整合，並將其定位為電動車解決方案賦能平台，完善區域電動車生態圈。

據了解，此次增資後，金庫資本持股Aionex升至 55%，泰國石油旗下 Arun Plus 仍持有 25% 策略性股權。Aionex 執行長丁學文表示，股權調整是策略升級的一環，除落實平台化與開放策略外，Arun Plus 仍是關鍵合作夥伴，持續提供基礎設施與資源支持。

丁學文指出，Aionex 的核心競爭力在於開放式 ASBP（Aionex Smart Battery Platform）智慧能源平台，透過資產支持與金融創新模式，降低合作品牌導入電動機車的資本門檻，並支援多品牌整合與資源共享。

Aionex 董事會強調，未來將以泰國為核心，打造東南亞電動機車研發與製造支持中心。丁學文補充，結合光陽的技術、金庫資本的資本模式及泰國石油的基礎設施，該聯盟可望成為推動泰國產業與能源轉型的重要引擎。

更多太報報導

土方之亂讓營建業哭喊「乾脆去死」 國土署祭4解方：小貨車可裝GPS載送

基富通資產規模近2千億創高！釋四大目標、打造基金借貸、安養平台服務鏈

【財經一點通】蘋果結盟谷歌「決定下一個10年興衰」 9月將迎最後審判