金庫「破大洞」！ 德國銀行超扯竊案 賊電鑽挖洞估偷走33億

德國一間地方銀行，傳出重大竊案。嫌犯在耶誕假期，利用電鑽鑿穿銀行金庫大牆，並且破壞金庫裡超過9成的保險箱。這次銀行竊案，初估有將近3000人受害，而且被害金額可能上看新台幣33億元，堪稱最大的銀行竊盜事件。當地警方表示，竊賊疑似從停車場進入銀行，目前已經鎖定犯案車輛，持續追查中。

竊賊闖入德國一間銀行，盜走價值數億元的現金和貴重物品。（圖／達志影像歐新社）

德國蓋爾森基市一間地方銀行在耶誕假期期間發生驚天竊案，竊賊利用電鑽鑿穿金庫大牆，破壞超過90%的保險箱，造成近3000人受害，損失金額可能高達新台幣33億元，堪稱德國史上最大銀行竊盜事件。大批受害民眾湧至銀行門外抗議，但警方已封鎖現場進行調查。警方表示，竊賊疑似從附近停車場進入銀行，目前已鎖定犯案車輛，正在積極追查中。

這起重大竊案發生在德國西部蓋爾森基市的一間地方銀行。銀行員工從12月24日開始放耶誕假期，竊賊便趁機行動。竊賊使用電鑽在金庫牆面鑿出一個巨大的洞口，洞口高度甚至接近旁邊的五層書櫃。透過這個大洞，竊賊進入銀行金庫，並破壞了超過90%的保險箱，將保險箱內的現金、珠寶首飾等貴重物品洗劫一空。

蓋爾森基警方發言人Thomas Nowaczyk表示，現階段他們只能估計損失程度，如果假設有超過3000個可上鎖的櫃子受到影響，那麼損失金額將達數千萬美元。令人驚訝的是，警方直到12月29日才接獲通報，讓竊賊有充分時間逃離現場。

這起事件引發大批德國民眾聚集在銀行外抗議，整條通道水洩不通。民眾不斷高喊「讓我們進去」，但德國警察已經封鎖現場，不允許任何人進入。一位德國民眾表示，情況非常糟糕，他昨晚一夜未眠，銀行方面沒有提供任何消息，也沒有人願意出面說明，這對他來說將是一個糟糕的新年。

另一位民眾則強調，銀行必須提供哪些保險箱受到影響的消息，這樣人們就不會在早上七八點來到銀行，站在那裡幾個小時卻什麼也得不到。警方研判，竊賊是從附近停車場進入銀行，然後帶著偷來的物品沿著原路逃走。目前警方已經鎖定嫌犯的車牌和車型，正在循線追查中。

