金庸筆下最冷血女俠！瞞丈夫與情人生子 還親手殺了孩子

娛樂中心／唐家興報導

提到金庸小說中的女俠，不少人腦海裡浮現的都是黃蓉、小龍女等正氣凜然的形象。然而若要細數金庸筆下最具爭議、最令人唏噓的女性角色，「瑛姑」絕對榜上有名。這位曾在《射鵰英雄傳》與《神鵰俠侶》中登場的女俠，不僅瞞著丈夫與情人私通生子，更因一場悲劇親手結束孩子生命，其極端行徑至今仍讓讀者震驚不已。

【金庸女俠未必完美無瑕】

金庸塑造的人物向來充滿人性。像黃蓉年輕時性格任性，周芷若則因愛生恨，做出不少爭議決定；至於小龍女，看似冷若冰霜，其實只是生性淡泊。但瑛姑不同，她的人生幾乎被執念與怨恨吞噬，也因此成為許多讀者眼中最難以理解的女性角色之一。

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【身為皇妃卻愛上周伯通】

瑛姑原本是大理皇帝段智興（後來的一燈大師）的妃子。雖然段智興醉心武學，對後宮妃嬪關心有限，但並非刻意冷落瑛姑。後來全真教祖師王重陽帶著師弟周伯通前往大理交流武學，瑛姑在接觸過程中逐漸愛上周伯通，兩人甚至發展出感情，並偷偷生下一名孩子。這段感情不僅違背倫理，也為日後的悲劇埋下伏筆。

瑛姑把匕首插進丈夫的心口，隨後便一夜白頭，並逃出宮尋找周伯通。（圖／翻攝自百度百科）

【孩子重傷後悲劇爆發】

命運最殘酷的一刻發生在孩子遭裘千仞重傷之後。當時瑛姑抱著奄奄一息的孩子，向段智興求救，希望憑藉其高深內力救回性命。然而段智興因無法放下內心的傷痛與執念，最終沒有出手相救。

【親手了結親生骨肉！金庸小說中最逆天的冷血女俠】

眼見段智興拒絕施救，瑛姑在悲憤之下，竟然做出了全書最殘忍的舉動：她親手用匕首了結了自己性命垂危的親生孩子，讓其免於繼續承受痛苦。並將滿腔的恨意全數轉嫁到段智興身上。她惡狠狠地立下毒誓，揚言遲早有一天要把這把匕首插進丈夫的心口，隨後便一夜白頭、逃出皇宮。這種「出軌的是她、殺孩子的也是她，最後卻怪罪受害者」的荒謬神邏輯，堪稱是金庸小說中最逆天、最冷血的悲劇製造者。

【晚年成女俠仍難洗刷爭議】

值得一提的是，瑛姑後來曾參與襄陽保衛戰，為守護百姓奮勇作戰，確實展現俠義精神，也因此獲得英雄般的待遇。只是縱使晚年有所改變，她年輕時因愛情引發的一連串悲劇，依舊成為金庸小說中最具爭議的篇章之一。

也因此，不少金庸迷認為，若要評選筆下最冷血、最令人唏噓的女俠，瑛姑恐怕是最難被忽略的人選。她的故事不只是愛恨情仇，更是一場被執念吞噬的人生悲劇。

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