金廈遊 飽覽客家土樓、戰地風光

鼓浪嶼薈萃了上千座風格各異，中西合壁的中外建築。

由文化大學新聞系六十六年班組成的十一位同學與眷屬於十二月一日至四日前往金門與廈門旅遊並深入福建龍巖市永定縣參觀客家土樓。沿途所見所聞，增廣見聞，大家一致認為是「心曠神怡」之旅。

這次「金廈之旅」是由新聞局退休的蕭明淑負責策劃，由松山機場搭機前往金門再經小三通到廈門。行程包括廈門萬石植物園、網紅天梯、永定南江村土樓群天一樓與經訓樓、廈門演武大橋觀景平台、南普陀寺、沙坡尾藝術西區、鼓浪嶼萬國建築博覽、金門莒光樓、翟山坑道、山后民俗文化村、八二三戰史館、陳景蘭洋樓。

金廈之旅，兩個晚上均住在享譽海峽兩岸商業大亨陳姓台商在廈門經營的「翔露酒店」、回程在金門住宿在「拼圖民宿」。

廈門市別稱「鷺島」，簡稱「廈」或「鷺，是中國東南沿海的重要海港」和閩南金三角的中心城市。廈門位於台灣海峽西岸中部，是中國大陸計畫單列入市級以及副省級城市，與泉州市、漳州市接壤，與金門縣隔海對望，門市海岸型城市是中國著名僑鄉。

廈門園林植物園俗稱「萬石植物園」，是一座圍繞萬石岩水庫精心設計的植物園林，觀景自動扶梯設置上下並行六段十二個扶梯，雙向總長四六一公尺，這段觀山瞰海的扶梯步道，成為「萬石植物園」網紅打卡點。

永定南村土樓群位於福建省龍巖市，是世界上獨一無二神奇的山區民宿建築，榮膺國家5A級遊景區，永定土樓千姿百態，歷史悠久，風格獨特，規模宏大，結構精巧，種類繁多，為方樓與園樓兩大體系，現存著名的圓樓360座、方樓四千多座，讓人留下許多遐思與無窮的想像空間。

廈門漢大橋觀景平台有三個入口步入觀景平台，台上有長凳、花卉喬木小品與涼亭外凸的平台設計可體驗無死角的海景。

南普陀寺市一座有千年歷史的佛教寺廟，位於廈門市東南武老峰下，規模居廈門佛寺中的首位，因其供奉觀世音菩薩，與浙江普陀山觀音道場類似，又在普陀山以南而得名，是一間在閩南和東南亞有相當影響力的佛寺。

沙波尾藝術西區位於廈門市沙波尾六十號，藝術區內有雕塑，陶藝、版書、服飾設計、動漫、音樂、紙藝、影像等藝術元素。

廈門大學是著名的學府，與台灣大學有文化經驗交流，大陸著名的文學家魯迅曾經在廈門大學短期任教，廈門大學校門校名即是由魯迅所書寫提字，書法特異。

廈門海上名珠鼓浪嶼，島上崗巒疊起，盛林茂密，古木參天，風景如畫，由於市列強的租界地，所以留下許多富含歐洲風味的特別建築，稱鼓浪嶼是萬國博覽一點也不為過，再彈丸之地的小島上薈萃了上千座風格各異，中西合壁的中外建築，這裡有中國傳統的飛簷翹角的廟宇，有閩南風格的院落平房，有被稱為「小白宮的八卦樓」，有小巧玲瓏的日本房舍，也有十九世紀歐陸風格的西方領事館，林林總總可說鼓浪嶼是一部說不完道不盡的建築百科書，它歷經了一百多年的風雨滄桑已成為當今寶貴的旅遊資源，具有很高的觀賞價值、藝術價值與研究價值。

回頭遊覽金門先觀賞金門地標「莒光樓」也是戰地精神的象徵，下臨莒光湖，面臨浯江出海口，外聯建功嶼，佔地兩千多坪，風景秀麗，遊客登臨頂樓，近可一覽後浦金城市區全景，遠可眺望建功嶼、列嶼及大陸山河。

「翟山坑道」A字型戰備水道，天光倒影如夢似幻。位於金門縣古崗村古崗湖東南方，全長101公尺、寬約6公尺、高約3.5公尺，水道呈A字型，是民國五十年為因應戰爭所需而開挖，全程全由人工開鑿，共耗時五年才完成，戰爭期間提供登陸小艇搶灘運送補給用，坑內設置有停靠碼頭，民國87年才正式開放供民間觀光。

山後民俗村是金門最完美的閩南建築群落，燕尾巷裡可以捉迷藏，建築群完成於清光緒二十六年，為旅日族人王國珍、王敬祥父子經商有成號召族人闢建而成，佔地廣闊共十八間屋邸全都依山面海，格局形式排列工整整齊畫一，配合彩繪、石雕、交陶裝飾、精緻的建築風貌展現傳統的建築工藝技術，更藉由四周隘門防禦形成嚴密空間，以防盜匪侵襲，是金門閩南建築的代表作。

金門特產高粱，是製作名聞遐邇「金門高粱」酒的製作原料，金門高粱是金門縣的金雞蛋特產，十分名貴。

八二三戰史館，建於一九八八年正是「八二三炮戰三十周年，戰史館為綠色瓦片配上鮮紅圓柱」，為一古典中式建築，戰史館正門兩側為國軍將士忠烈錄，左側展示F八十六軍刀機，右側則停放在海陸間穿梭自由的兩棲登陸運兵車、M－二四輕型戰車，讓人能夠想像當年陸海空三軍聯合作戰的壯盛情景，與全體軍民精誠團結的英勇表現，黑白相間的棋盤上頭還有幾棵棋子，特別的是其中幾個西洋棋改成風獅爺、載勝、水獺的圖樣，十分應景。

陳錦蘭洋樓與金湯公園，這是金門旅居新加坡僑商陳錦蘭於公元一九二一年興建的洋樓宅第，也是金門規模最大的一棟番仔洋樓代表作，淨白色的外觀讓陳錦蘭洋樓多添了些洋味，精緻的雕花與對稱拱門猶如西洋建築的工法，最令人印象深刻部分是金湯公園最大的私人花園。

在陳錦蘭洋樓與金湯公園旁的是「金門日報」，同學中的傅仰土是在地的金門人，曾經擔任金門縣政府新聞科長、金門日報社社長，退休多年後舊地重遊有無限感慨。