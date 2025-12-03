（圖／本報系資料照）

近日，國防部、陸委會與交通部在立法院答詢時說：廈門翔安機場將在明年完工，預期與金門領空或有重疊，需要與中國大陸進行協商。事實上，過去為了解決金門機場濃霧而裝設導航，當時金門立委吳成典與對岸領空重疊的協商成功經驗，只要未來有需要，相信新黨主席吳成典會願意幫忙。

當時，有幾十萬人的金門人，住在台灣，每次過年都要從松山機場回金門，那時剛好也是金門的霧季，但是金門尚義機場沒有導航系航，就像人沒有雙眼看不見，無法順利降落，造成一趟「無效飛行」。不僅會有費用損失與交通不便的問題，也因為滯留台北看不見回金門家的路，還會衍生出群眾暴力打架的社會治安問題。

廣告 廣告

由於廈門機場與金門機場，在兩岸航空飛行的位置上，相當接近；這個「導航系統」的半徑範圍，會重疊「兩門」的機場與航行，很容易造成「誤導」，這不是個技術問題，而是個政治問題。

在吳成典的斡旋之下，與會的民航局長張國政、金門縣長李炷烽、廈門航空總經理吳榮南協調下，最終，廈門默許「出借領空」、金門尚義機場裝設「導航系統」，從3200公尺縮短至800公尺的飛行能見度，就能夠進行飛機的起降。就算在霧季，飛機也不再受到濃霧的阻礙，如此延續至今已逾20年。

因此，為了解決廈門翔安機場在明年完工之後，可能發生廈門與金門的領空重疊問題，相關單位可以借重吳成典的協商成功經驗，幫忙解決這個領空重疊的政治難題。（作者為新黨輿情中心副主任）