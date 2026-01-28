金建希收賄案 韓國統一教高層、議員皆被判刑

（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國前第一夫人金建希收賄相關案件今天陸續進行一審宣判，統一教前世界本部長尹英鎬因賄賂被判處1年2個月有期徒刑；收受統一教賄賂的國民力量黨議員權性東則被判刑2年。

根據韓聯社報導，統一教前世界本部長尹英鎬（音譯）因賄賂前總統尹錫悅之妻金建希、國民力量黨議員權性東，違反「政治資金法」、「請託禁止法」，還有湮滅證據等罪，被一審法院判處1年2個月有期徒刑。

法院表示，被告（尹英鎬）憑藉統一教雄厚資金，向尹錫悅最親近的人士金建希、權性東提供高價物品，並在過程中侵占統一教資金，「不論請託是否實現，僅憑此犯行本身，就已侵害國民對國家政策公平的信任」。

不過法院也說明，考量尹英鎬曾以證人身分出庭，如實陳述以協助查明真相，且犯行目的在於擴大統一教勢力與影響力、而非僅為個人私利，皆被列為有利量刑因素。

報導指出，尹英鎬在2022年透過法師多次向金建希轉交名牌鑽石項鍊、名牌包等高價物品；也在2021年至2024年間，向包括國民力量議員權性東在內的政界人士提供非法政治資金。

另外，國民力量議員權性東因為在2022年收受尹英鎬的1億韓元（約新台幣219萬元），並以此請託尹錫悅政府支援宗教團體，今天在一審中被判處有期徒刑2年。

法院表示，權性東身為國會議員，應遵守憲法的清廉義務，依良心履行職務，以國家利益為優先，「被告的犯行背棄了國民的期待與憲法所賦予的責任」。（編譯：楊啟芳）1150128