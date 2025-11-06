金建希首度坦承「收名牌包」、但不認有對價關係 專家分析背後心理

前南韓第一夫人金建希當地時間周三（5日）發布聲明，承認收取有 2 個香奈兒包包的指控。有專家分析，金建希可能想透過修改訴訟策略的方式，應對一連串不利於自己的法庭證詞。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 對於前南韓總統尹錫悅與夫人金建希涉嫌多項犯罪，現任總統李在明今年六月成立「金建希獨檢組」，針對這位前南韓第一夫人展開詳細調查。經過數百日調查後，金建希於當地時間周三（5日）透過律師團發布聲明，首次承認兩度收取「香奈兒名牌包」。然而，金建希透過該聲明強調，收取包包的過程不涉及任何委託或對價關係，並否認了收受格拉芙（Graff）鑽石項鍊的指控。

南韓《東亞日報》報導，由於涉嫌收受統一教「建鎮法師」全聖培提供的 2 個香奈兒包包與 1 條格拉芙鑽石項鍊，首爾南部地方檢察廳自 4 月 30 日起，針對尹錫悅、金建希夫婦位於首爾的住家進行搜查，並扣押了部分證物。隨後，由特別檢察官閔中基領導的「金建希特檢組」也於當地時間 8 月 6 日傳喚金建希，準備進行更進一步調查。

針對涉嫌收受名牌包包、飾品的指控，金建希先前一直持否定態度，強調自己「從未收去過包含香奈兒包包在內的各種財務」。即使首爾中央地方法院在 8 月 12 日時，已有毀滅證據之虞為由，簽發金建希的逮捕令，金建希也堅稱自己「從未收賄」。

然而，在被逮捕近 3 個月後，金建希於當地時間 3 日向首爾中央地方法院申請保釋，希望能在被釋放的狀態下接受法院審判，並在申請保釋的同時，提交了承認收受 2 個名牌包包的意見書。

金建希在 5 日發布的聲明中指出，她作為公職人員的配偶，本應慎重行事，「但我卻因不當的處事方式讓國民感到失望，對此我正在深刻反省，並對我自己的不足深表歉意」。但金建希也透過該聲明強調，即使她真的收取統一教高層人士提供的名牌包包，「其中也不存在任何委託或代價關係」，並持續否定收受格拉芙項鍊的指控。

有法律界專家接受《東亞日報》訪問時分析，金建希態度突然轉變原因，主要與與當地法院在對金建希進行保釋訊問前，接連出現一堆對金建希不利的法庭證詞有關。該名專家推測，金建希可能將訴訟策略調整為承認收受賄賂，但否認其中存在委託或代價關係的方向，降低自己在相關指控中的責任歸屬。

