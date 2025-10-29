金彩時刻，有你陪伴大感謝祭 全臺門市同步起跑

記者張益銘／臺中報導

自2015年登臺以來，日本超人氣天丼名店〈金子半之助〉已連續10年榮獲東京金賞獎，銷售突破千萬碗，成功掀起全臺日式天丼風潮；2017年再度引進東京海鮮丼第一品牌〈日本橋海鮮丼辻半(つじ半 TSUJIHAN)〉，以首創經典6吃法、炫麗奪目的珠寶盒海鮮丼，徹底收服饕客的味蕾，8年來緊緊跟隨。

此際，雙品牌聯手舉辦「金彩時刻，有你陪伴」大感謝祭，取其品牌名頭尾兩字為主題，藉此感謝廣大消費群眾長期以來的支持，因此兩大品牌於10/23起各別推出限時5折券、消費滿仟贈7折券等優惠活動，邀請大家爽吃一個月，同時預告11/22起加碼「普發萬元」儲值金FUN大術，全臺門市同步起跑。

〈金子半之助〉秉持用平價消費，不用飛日本在臺灣就能品嚐日本正宗經典天丼的原汁原味，這是來臺11年來始終不變的初心。而今，經典天丼「華麗澎湃」的印象早已深植人心，特別值得一提的是「江戶前天丼」，在視覺上震撼感搶先味覺體驗，以長達30公分的大尾穴子魚(星鰻)霸佔整碗丼飯，光看就令人想大快朵頤，接著細細品味天婦羅的酥鬆口感、穴子魚肉質的甘口鮮嫩，並搭配鳳尾蝦、干貝、海苔的豐盛帶來前所未有的大滿足，尤其一邊劃開半熟玉子的流心瞬間，一邊拌著經典靈魂醬汁，一碗令人忍不住大讚的經典美味就此誕生！

趁勢「金彩時刻，有你陪伴」大感謝祭，一年就等這一次終於可以大方吃起來，最令人期待的買一送一〈5折券開催中！〉10/23~11/14舉凡消費主餐1份即贈主餐5折券1張，限消費隔日起至今年11/21平日週一至週五使用，單筆消費限用一張。緊接著加碼「普發萬元」FUN大術，11/22~12/7祭出會員儲值金加碼回饋，儲值2000元送200元抵用券、3000元送300元、5000元送550元，抵用券限消費隔日起90天內使用。現在起，終於不用心疼荷包了，一路放膽開吃吧！

2015年起連續9年榮獲日本東京都海鮮丼金賞獎的「日本橋海鮮丼辻半」，首創經典六吃法「留、拌、鋪、淋、湯、鮮」，始終是品嚐海鮮丼珠寶盒的匠心吃法，讓饕客們念念不忘！首先品嚐前菜裡的野生紅甘與胡麻醬搭配的美味，並且預「留」一片稍後與真鯛高湯一同享用，並將芥末「拌」入蛋黃醬油裡，再來用筷子將海鮮珠寶盒均勻「鋪」平，接著「淋」上蛋黃醬油後品嚐到海味的鮮甜、感受黃金比例的味覺震撼；而當海鮮丼約剩下1/3時可加入真鯛高「湯」，並放入預留的野生紅甘一起製成湯漬飯二重吃法，感受海鮮精華融入的絕妙「鮮」味與香醇。

特別推薦經典珠寶盒必吃三品分別為：「特上、絢、竹」，其珠寶盒皆以「梅」作為基底，可品嚐到魚卵、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚、鮪魚、碎中鮪、螺肉的鮮甜美味，同時搭配紫蘇葉、日本燒海苔包裹海鮮一同享用，可以品味到多層次吃法的究極享受。

然而在「梅」之上再加上各種不同頂級海鮮，首推「特上-珠寶盒」，頂級海膽、雪蟹、魚卵可真的是加量加到滿，不愧是被封為海鮮丼裡的「海霸王」；其二是「絢-珠寶盒」，可以品嚐到有著「海中和牛」之稱的黑鮪魚大腹、中腹、赤身以及海膽，特別推薦給喜愛黑鮪魚的饕客享用；其三則是「竹-珠寶盒」，將以「冬季的味覺之王-雪蟹」為主角舖滿，真的是饕客必點的頂級饗宴，

〈日本橋海鮮丼辻半〉大感謝祭，10/23起限時「7折券」就是現在。

饕客們有口福了！〈日本橋海鮮丼辻半〉10/23~11/14消費滿1000元即贈主餐7折券1張，消費滿2000元贈2張，以此類推，消費越多贈越多，限消費隔日起至今年11/20平日週一至週四使用，單筆消費限用一張，期間限定，數量有限、送完為止；緊接著加碼「普發萬元」FUN大術，11/22~12/7祭出儲值金回饋，會員儲值3000元送300元抵用券、6000元送700元、8000元送1000元，抵用券限為隔日起90天內使用。

