金志遙出道30年為女團「SVETA心動女孩」獻出「第一次」親自執導MV「天王造型」致敬郭富城

歌手金志遙出道30年，親自打造Z世代女團「SVETA心動女孩」，近日推出全新中文單曲《耍心機 Mind Game》，金志遙不僅擔任MV導演，更是以「致敬郭富城」的經典造型，親自出演，還與女團SVETA成員艾勾有螢幕初吻！金志遙說，帶著天王時期特有的「危險魅力」，讓角色給人既熟悉又令人懷舊。

2024從日本出道發行日文單曲的Z世代女團「SVETA心動女孩」成員由珮珮、艾勾、喵西、炸蝦所組成，2024年前往日本接受選拔及訓練並發行日文單曲，正式出道公演，還登上日本指標舞台 《Borderless Shibuya 2025》；以「洋式和服」造型驚豔全場，日媒更是給予超高評價稱SVETA「結合 BLACKPINK 的國際魅力 × 早安少女組的成長故事 × 台灣女孩的真誠努力。」

導演金志遙說，MV 以經典驚悚電影視覺及充滿強烈故事性與電影質感的方式製作，劇情以經典驚悚恐怖電影《月光光心慌慌》《13 號星期五》作為視覺基調：但真正讓 MV 震撼的不是形式，是「真實」。拍攝過程中SVETA成員全程無替身的在泥地奔跑、跌倒、翻滾，身上滿是汗水混著泥、眼淚混著雨。金志遙表示：我不要永遠漂亮的偶像，我要她們最真實的樣子；真實，比亮麗更能打動人。

強勢回歸的「SVETA心動女孩」歷經在日本期間的訓練、音樂、舞台洗禮，心理與身體極限考驗後，最完整的一次「破繭重生」。SVETA也說：我們不是回來，而是帶著傷痕、故事與力量重新出發。

廣告 廣告

照片說明：「SVETA心動女孩」為新歌《耍心機》拍攝MV吃盡苦頭

照片說明：金志遙以「致敬郭富城」的經典造型出演女團「SVETA心動女孩」新歌MV