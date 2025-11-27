金志遙出道30年獻「螢幕初吻」 致敬郭富城演出女團「SVETA」MV

女團「SVETA心動女孩推出全新中文單曲〈耍心機 Mind Game〉」。（圖／心動藝能提供）

出道30年的歌手金志遙親自打造Z世代女團「SVETA心動女孩」，近日推出全新中文單曲〈耍心機 Mind Game〉， 金志遙不僅擔任MV導演，更以「致敬郭富城」的經典造型親自出演，重現天王時期的「危險魅力」，讓角色充滿熟悉與懷舊感。最吸睛的是，金志遙還在MV中與成員艾勾獻出「螢幕初吻」，引發熱議。

金志遙以「致敬郭富城」的經典造型出演女團「SVETA心動女孩」新歌MV。（圖／心動藝能提供）

SVETA由珮珮、艾勾、喵西、炸蝦組成，2024年從日本出道，曾登上指標舞台《Borderless Shibuya 2025》，並以「洋式和服」驚豔全場，日媒盛讚其為「結合 BLACKPINK的國際魅力x早安少女組的成長故事x台灣女孩的真誠努力。」

廣告 廣告

MV以經典驚悚電影《月光光心慌慌》、《13 號星期五》為視覺基調，但金志遙強調震撼點在於「真實」。他要求成員在泥地中奔跑、翻滾，身上滿是汗水與泥巴，全程無替身演出，展現最真實的樣貌。SVETA表示：「我們不是回來，而是帶著傷痕、故事與力量重新出發。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

香港宏福苑惡火44死！住戶「一語成讖」 1個月前憂工人抽菸釀災