金惠奫自曝7年臨演黑暗史！強忍指甲脫落、不堪入耳髒話 靠「獨特思考法」撐過低潮
演出《背著善宰跑》《偶然發現的一天》成為浪漫喜劇女王的金惠奫，日前登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與觀眾分享自己長達7年的臨演生涯，讓大家瞧見她看似「小太陽」的外表下，充滿令人不捨的血淚一面。
而她無名時期的掙扎經歷，也引發觀眾強烈共鳴，創下《劉QUIZ》近半年最高收視率，粉絲們更是邊看邊哭，直呼金惠奫內心太強大，否則現在搞不好已經消失演藝圈了。
7年臨演被罵到快崩潰
金惠奫17歲因為夢想當藝人，不僅獨自報名表演補習班，還找機會以臨時演員出道，而且一當就是7年、50部戲的「無名臨演」，參加過100多次試鏡，說是在挨駡和落選中度過也不為過。
她表示：「正式試鏡就參加了100場，最多時候一天要跑三場，雖然每次都做足準備去，結果卻屢屢落選，這讓我覺得自己是『落選專業戶』，後來甚至抱著『今天也是去落選的』心態參加試鏡。」
就算獲得了臨演機會，但新人時期的金惠奫完全不懂演戲，根本不知何謂全景、怎麼表演，因此在片場經常被臭罵「發音好有什麼用」「連戲都不會演」「難怪是業餘的」，至於那種不堪入耳的髒話，她更是聽到非常多！
由於那7年都沒有經紀人，因此金惠奫在片場被罵只敢偷偷哭，就算被罵到快崩潰，也只能告訴自己這是一種磨練，連「可憐」二字都不敢說出口。
拍戲凍到指甲脫落
因為沒有經紀公司，金惠奫經常獨自乘坐大眾交通工具跑通告，或者坐上為龍套演員準備的大巴，跟大家一起前往拍攝現場。
她還曾去那種公車班次很少的荒郊野外拍戲，必須在咖啡廳枯坐24小時等待公車到來，然後去現場又等了9個小時，即便如此，也有輪不到拍攝自己戲份的時候。
金惠奫回憶：「有一次在寒冬拍戲，工作人員不是會發給我們暖暖包嗎？因為我覺得自己還沒有資格、不配拿，所以會習慣性地說『沒關係』，結果長時間受凍、手指嚴重凍傷，導致手腫脹到連指甲都脫落。真的就是這麼冷，但我也忍過去了。」
令人不捨的是，金惠奫如今回想到當時最痛苦的時期依舊樂觀，她說：「要是沒有那段日子，我好像也沒辦法往前邁進，那像是每一次向前邁進的契機：助跑！」
挺過迷茫的「惠奫式思考法」
一個人怎麼可能熬了7年心態還這麼樂觀？金惠奫說她其實也會感到迷惘，尤其上了大學後得兼顧學業更辛苦，於是她獨創了一套行為模式，來挺過不安和迷茫。
她說：「我因為每次拍的都是一天就結束、一閃而過的角色，比如女高中生2號或者勉強能看到臉的工讀生，長久下來開始對自己產生疑問『我有在好好演戲嗎？』『這樣對嗎？這是適合我的職業嗎？』」
「當時我經常有這樣的想法，發現不能再這樣下去，因此開始每天看1部電影、每天運動1個小時，因為如果不創造出專屬於自己的規則，這條路會走得極其遙遠又茫然。」
「我會在心裡反覆提醒自己，不要把日復一日當成習慣，忽略了重要的東西，不管當配角或準備入學考試，在看不到未來的那個時期，我一直告訴自己，不要忘了第一次去表演班的感覺，我是因為享受才選擇演戲這條路的。」也因為這麼做，讓她熬過了最黑暗時期。
《天空之城》突破200：1競爭率
熬過7年無名臨演生活後，金惠奫終於迎來人生的轉捩點《天空之城》，首度演出有名字的角色：自負又目中無人的優等生「姜藝瑞」！
試鏡時，她看到好多又美又漂亮的女孩都來參加，甚至還包括知名演員，以為自己這次又是來當「砲灰」的，並沒有抱太大的希望，卻沒想到自己竟在200人選1人的激烈競爭下試鏡成功。
她說：「在試鏡場拿到『臨時台詞』時，發現台詞量居然有7張之多，平常並沒有這麼多，而且內容還是關於尼采的自由主義，有很多艱難的詞彙，光看到就覺得非常難。」
但幸虧前面試鏡的人延遲了，讓金惠奫的準備時間變長，讓她決定先搞懂台詞再說，於是瘋狂搜尋想知道裡頭寫些什麼，以便了解「姜藝瑞」想要表達的東西，最後她帶著自己的理解去參加試鏡，居然成功了。
金惠奫自己也好驚訝，事後很執著地去問導演為什麼選她？結果導演說她是唯一讀懂「藝瑞」台詞的人，果然努力沒白費，至此，金惠奫的臨演生涯終於結束。
妳演戲時整個人閃閃發光
這位導演趙賢卓，不僅是金惠奫的伯樂，也在拍戲時給了她最大信心。
金惠奫拍攝《天空之城》的第一場戲，是在車中對著大前輩、劇中的「媽媽」廉晶雅大吼咆哮的激烈戲份，這讓她緊張到瑟瑟發抖。孰料導演看到了，竟打開車門坐到她旁邊鼓勵說：「妳知道我為什麼選妳嗎？因為妳演戲時整個人都閃閃發光，所以相信妳自己，儘管去演！」
也因為這段炸裂演技，讓觀眾發現金惠奫這個「怪物新人」，果然機會是留給有準備的人的，而在《天空之城》大爆之後，金惠奫也總算有了人生的第一個經紀公司。
之後的《偶然發現的一天》《背著善宰跑》更不用說了，讓金惠奫的人氣繼續飆漲，成為最受歡迎的「浪漫喜劇女王」。
像「不倒翁」一樣站起來
金惠奫說，她演的女主角通常都很積極主動，會像不倒翁那樣一直站起來，《背著善宰跑》的「小率」也一樣，就算很累很挫折，也能很快恢復過來。
她說：「這個部分跟我蠻像的，畢竟要戰勝所有辛苦的事嘛。」雖然講的簡單，但當這句話融入金惠奫的初中回憶時，卻不禁令人莫名心疼。
她表示：「在我記憶裡，初中一共有1到10班，我通常會從前門進去，和朋友們打招呼，然後從後門出去，接著我就這樣從1班到10班，每個班待1分鐘，就這麼巡迴每一班，沒什麼原因，就只是去跟大家打個招呼。」
「當時我覺得朋友的朋友也是我的朋友，所以我誰都想認識！當時我就是這麼喜歡得到大家的關注，甚至為了能上台才藝表演而去選班長。」
但經過7年臨演的打磨之後，現在的金惠奫卻是一休息，只喜歡宅在家陪貓咪，當年的「社交少女」已不復見，改變不可謂不大。
更多影劇娛樂相關：
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
金賽綸4年前遺作終於解封！雪藏真相曝光 與《暴君的廚師》李彩玟共譜17歲初戀
Danielle重新出道倒數？關鍵5線索曝光 早在「未能傳遞的信」就埋伏筆
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 28則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 297則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 47則留言
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言