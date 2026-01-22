金惠奫自曝7年臨演黑暗史！強忍指甲脫落、不堪入耳髒話 靠「獨特思考法」撐過低潮

演出《背著善宰跑》《偶然發現的一天》成為浪漫喜劇女王的金惠奫，日前登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與觀眾分享自己長達7年的臨演生涯，讓大家瞧見她看似「小太陽」的外表下，充滿令人不捨的血淚一面。

而她無名時期的掙扎經歷，也引發觀眾強烈共鳴，創下《劉QUIZ》近半年最高收視率，粉絲們更是邊看邊哭，直呼金惠奫內心太強大，否則現在搞不好已經消失演藝圈了。

7年臨演被罵到快崩潰

金惠奫17歲因為夢想當藝人，不僅獨自報名表演補習班，還找機會以臨時演員出道，而且一當就是7年、50部戲的「無名臨演」，參加過100多次試鏡，說是在挨駡和落選中度過也不為過。

廣告 廣告

她表示：「正式試鏡就參加了100場，最多時候一天要跑三場，雖然每次都做足準備去，結果卻屢屢落選，這讓我覺得自己是『落選專業戶』，後來甚至抱著『今天也是去落選的』心態參加試鏡。」

就算獲得了臨演機會，但新人時期的金惠奫完全不懂演戲，根本不知何謂全景、怎麼表演，因此在片場經常被臭罵「發音好有什麼用」「連戲都不會演」「難怪是業餘的」，至於那種不堪入耳的髒話，她更是聽到非常多！

由於那7年都沒有經紀人，因此金惠奫在片場被罵只敢偷偷哭，就算被罵到快崩潰，也只能告訴自己這是一種磨練，連「可憐」二字都不敢說出口。

拍戲凍到指甲脫落

因為沒有經紀公司，金惠奫經常獨自乘坐大眾交通工具跑通告，或者坐上為龍套演員準備的大巴，跟大家一起前往拍攝現場。

她還曾去那種公車班次很少的荒郊野外拍戲，必須在咖啡廳枯坐24小時等待公車到來，然後去現場又等了9個小時，即便如此，也有輪不到拍攝自己戲份的時候。

金惠奫回憶：「有一次在寒冬拍戲，工作人員不是會發給我們暖暖包嗎？因為我覺得自己還沒有資格、不配拿，所以會習慣性地說『沒關係』，結果長時間受凍、手指嚴重凍傷，導致手腫脹到連指甲都脫落。真的就是這麼冷，但我也忍過去了。」

令人不捨的是，金惠奫如今回想到當時最痛苦的時期依舊樂觀，她說：「要是沒有那段日子，我好像也沒辦法往前邁進，那像是每一次向前邁進的契機：助跑！」

金惠奫回憶最悲慘臨演時期依舊樂觀。（翻攝tvN）

挺過迷茫的「惠奫式思考法」

一個人怎麼可能熬了7年心態還這麼樂觀？金惠奫說她其實也會感到迷惘，尤其上了大學後得兼顧學業更辛苦，於是她獨創了一套行為模式，來挺過不安和迷茫。

她說：「我因為每次拍的都是一天就結束、一閃而過的角色，比如女高中生2號或者勉強能看到臉的工讀生，長久下來開始對自己產生疑問『我有在好好演戲嗎？』『這樣對嗎？這是適合我的職業嗎？』」

「當時我經常有這樣的想法，發現不能再這樣下去，因此開始每天看1部電影、每天運動1個小時，因為如果不創造出專屬於自己的規則，這條路會走得極其遙遠又茫然。」

「我會在心裡反覆提醒自己，不要把日復一日當成習慣，忽略了重要的東西，不管當配角或準備入學考試，在看不到未來的那個時期，我一直告訴自己，不要忘了第一次去表演班的感覺，我是因為享受才選擇演戲這條路的。」也因為這麼做，讓她熬過了最黑暗時期。

《天空之城》突破200：1競爭率

熬過7年無名臨演生活後，金惠奫終於迎來人生的轉捩點《天空之城》，首度演出有名字的角色：自負又目中無人的優等生「姜藝瑞」！

試鏡時，她看到好多又美又漂亮的女孩都來參加，甚至還包括知名演員，以為自己這次又是來當「砲灰」的，並沒有抱太大的希望，卻沒想到自己竟在200人選1人的激烈競爭下試鏡成功。

她說：「在試鏡場拿到『臨時台詞』時，發現台詞量居然有7張之多，平常並沒有這麼多，而且內容還是關於尼采的自由主義，有很多艱難的詞彙，光看到就覺得非常難。」

但幸虧前面試鏡的人延遲了，讓金惠奫的準備時間變長，讓她決定先搞懂台詞再說，於是瘋狂搜尋想知道裡頭寫些什麼，以便了解「姜藝瑞」想要表達的東西，最後她帶著自己的理解去參加試鏡，居然成功了。

金惠奫自己也好驚訝，事後很執著地去問導演為什麼選她？結果導演說她是唯一讀懂「藝瑞」台詞的人，果然努力沒白費，至此，金惠奫的臨演生涯終於結束。

金惠奫在《天空之城》一鳴驚人。（劇照）

妳演戲時整個人閃閃發光

這位導演趙賢卓，不僅是金惠奫的伯樂，也在拍戲時給了她最大信心。

金惠奫拍攝《天空之城》的第一場戲，是在車中對著大前輩、劇中的「媽媽」廉晶雅大吼咆哮的激烈戲份，這讓她緊張到瑟瑟發抖。孰料導演看到了，竟打開車門坐到她旁邊鼓勵說：「妳知道我為什麼選妳嗎？因為妳演戲時整個人都閃閃發光，所以相信妳自己，儘管去演！」

也因為這段炸裂演技，讓觀眾發現金惠奫這個「怪物新人」，果然機會是留給有準備的人的，而在《天空之城》大爆之後，金惠奫也總算有了人生的第一個經紀公司。

之後的《偶然發現的一天》《背著善宰跑》更不用說了，讓金惠奫的人氣繼續飆漲，成為最受歡迎的「浪漫喜劇女王」。

像「不倒翁」一樣站起來

金惠奫說，她演的女主角通常都很積極主動，會像不倒翁那樣一直站起來，《背著善宰跑》的「小率」也一樣，就算很累很挫折，也能很快恢復過來。

她說：「這個部分跟我蠻像的，畢竟要戰勝所有辛苦的事嘛。」雖然講的簡單，但當這句話融入金惠奫的初中回憶時，卻不禁令人莫名心疼。

她表示：「在我記憶裡，初中一共有1到10班，我通常會從前門進去，和朋友們打招呼，然後從後門出去，接著我就這樣從1班到10班，每個班待1分鐘，就這麼巡迴每一班，沒什麼原因，就只是去跟大家打個招呼。」

「當時我覺得朋友的朋友也是我的朋友，所以我誰都想認識！當時我就是這麼喜歡得到大家的關注，甚至為了能上台才藝表演而去選班長。」

但經過7年臨演的打磨之後，現在的金惠奫卻是一休息，只喜歡宅在家陪貓咪，當年的「社交少女」已不復見，改變不可謂不大。

金惠奫覺得自己跟「小率」蠻像的。（劇照）

更多影劇娛樂相關：

《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」

金賽綸4年前遺作終於解封！雪藏真相曝光 與《暴君的廚師》李彩玟共譜17歲初戀

Danielle重新出道倒數？關鍵5線索曝光 早在「未能傳遞的信」就埋伏筆