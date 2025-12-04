「金手獎」台上哭、台下跪 羅東高商生奪冠激哭謝師恩

羅東高商學生李鎮宇(左)在指導老師賴皇觀(右)支持鼓勵下獲得今年全國高中技藝競賽文書處理類組金手指第1名。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕激動是真情流露、演不出來的！114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽今(4)日頒獎，羅東高商學生李鎮宇勇奪文書處理類「金手獎」第1名。他上台領獎時喜極而泣，下台後仍難掩激動哽咽，學校師長上前祝賀也被這份真摯感動到相擁落淚，李鎮宇更在台下跪謝師恩，場面溫馨動人。

李鎮宇分享得獎心情時說，原本並未抱持太大期待，意外拿下冠軍讓他又驚又喜。「投入訓練這麼久，能得到肯定真的很開心。」他坦言，一開始並非首選選手，自己也沒有強烈意願，但指導老師不斷鼓勵他：「你可以、你可以。」在老師支持下，他才決定一試，沒想到越訓練越投入，自己原就不喜歡一成不變，到越來越熱愛文書處理其實很有挑戰性。「真的很感謝老師願意支持我，謝謝老師。」他再次哽咽說道。

指導老師賴皇觀提到，鎮宇性格冷靜、願意嘗試又積極學習，面對指導不僅單向接受，也會提出質疑與老師討論，是非常認真的學生。她透露，鎮宇其實是「隨遇而安型」，從不強求機會，一開始原本推薦他參加會計職種，他意願也不高，後來再徵詢才確定投入文書處理。歷經約10個月的密集訓練，能奪下第1名「真的非常不容易」。

今天頒獎典禮於台南高商舉行，由教育部國教署署長彭富源主持。李鎮宇與師長一同上台領獎時，台下羅東高商應援團歡呼雷動，場面氣氛沸騰。面對滿場掌聲與喝采，李鎮宇激動地舉手振臂，彷彿向所有人宣告：「我們做到了！」

羅東高商學生李鎮宇激動哽咽跪謝師恩。(記者洪瑞琴攝)

羅東高商學生李鎮宇奪冠與師長相擁而泣。(記者洪瑞琴攝)

教育部國教署署長彭富源(左1)頒獎，李鎮宇(左2)與師長上台領獎時激動地舉手振臂。(記者洪瑞琴攝)

