金手鍊遭偷天換日！高雄女大生急用「6.5萬求售」下秒被騙走…消失

記者洪正達／高雄報導

監視器拍下歹徒行騙金手鍊過程。（圖／翻攝畫面）

高雄陳姓女大生13日晚間，由於急需用錢，帶著辛辛苦苦積攢下的黃金手鍊相約買家在銀樓估價、面交，沒想到對方竟然悄悄的將金手鍊摸走，直到女大生等不到聲稱要去領錢的歹徒，才知自己價值6.5萬的金飾被被騙走，警方目前已獲報並掌握到特定嫌犯追緝中。

據了解，陳女存錢買下了一條4錢1分5厘重的金手鍊，目前現值6.5萬元，由於近期急需用錢要脫手，於是日前在網路上PO文販賣，沒想到竟引來有心人士覬覦；後來陳女跟對方相約13日晚間在鳳山某超商見面，再前往銀樓秤重估價，這時歹徒假好心幫忙收拾手鍊，沒想到早已偷天換日將手鍊收走，並持續聊天轉移陳女注意力，得手後隨即藉口要領錢離去。

過程中，陳女曾要求要現場匯款，但歹徒反問「你不怕我是詐騙戶頭嗎？」降低陳女戒心，沒想到陳女苦苦等待半小時後一直等不到對方回來，打開布袋後才發現金手鍊早就被騙走，趕緊報警處理；陳女如今也在Threads上PO文，要不是急著用錢，也不會把這麼漂亮的手鍊賣掉，就當買一個教訓，但仍希望警方能幫忙找回來，警方則於調閱監視器後已鎖定特定對象，目前正在全力查緝中。

不良行為，請勿模仿！

