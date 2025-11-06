金手鐲送洗少5克又變軟 竟是「王水」偷金術

黃金市場熱絡，不肖分子竟然使用「王水」來偷黃金。浙江黃姓婦人在市場聽到有人能免費清洗黃金，回家拿了金手鐲交給店家，但事後卻發現金手鐲變輕了立刻報警。大陸公安調查發現，宣稱洗黃金的業者使用「王水」溶解黃金，讓黃姓婦人的金手鐲足足少了5克。

大陸又出現詐騙新招，有婦人拿黃金手鐲去攤商免費清洗，結果手鐲洗後變輕又變軟，發現原來是店家用王水溶解黃金後再進行提煉，不肖業者也遭到公安逮捕。（圖／大陸央視）

大陸民眾：「我媽媽在逛街，然後街上說一個免費洗黃金的，洗完之後發現黃金變得很薄。」

浙江黃姓婦人，在市場聽到有人能免費洗黃金，回家拿了金鐲子交給店家。但拿回鐲子後，明顯變輕又變軟，感覺被動手腳，立刻報警。浙江民警循線找到洗黃金業者的據點，發現好幾瓶「淡黃色」液體。

浙江民警 vs. 偷黃金嫌犯：「你這瓶子裡什麼東西呀？」「王水。」

看到警察上門，嫌犯坦承，「王水」能溶解黃金。只要有人將黃金飾品交給他清洗，他就會先用王水進行溶解，之後再將黃金提煉出來。

沿江派出所民警 蔡寧康：「我們到現場隨即對金手鐲進行稱重，發現重量是 22.67 克。我們讓阿姨提供當時購買黃金的發票，上面顯示重量是 28 克，一對比少了 5.33 克。」

專家提醒，正確清洗黃金方式，需要機器協助還有多道工序，正常損耗在 0.02 克。一般標榜「免費」的，就要小心。

金店業者 洪玲芝：「先稱一下重量，然後再過一下火。過火之後，用那個拋光機清洗，拋光機裡面是那個鋼珠，加了洗潔精和拋光粉。」

國際金價登上 4400 美元歷史新高後，即便價格跳水，仍不影響市場熱度。香港海關查驗一批運往日本、申報為陶瓷茶盤的貨物，結果刮掉塗層竟看到銀色貴金屬。化驗後證實成分為 3 成黃金、7 成銀，價值近 8 千萬台幣。

香港海關有組織罪案調查科主任 何廷俊：「最主要目的是為了逃避當地稅項。如果這批貨物最終成功走私到日本，將可逃稅最高達 200 萬港元。」

同樣走私黃金，香港海關 10 月中旬也查到一批出口到越南的服裝，藏有 80 公斤黃金，兩起走私案總價值高達 4.1 億台幣。可見黃金市場依舊熱絡，成了犯罪集團下手目標。

