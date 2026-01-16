金手鐲一捏就變形 女批：花33萬買了黏土？

女子花了約台幣33萬買了74公克的黃金手鐲，但卻因為做工太薄太寬，一捏就軟爛。（示意圖／Pixabay）





近期黃金價格增長，成為了許多年輕一代的新型投資，有一名女子花了約台幣33萬（7.4萬人民幣）買了74公克的黃金手鐲，但卻因為做工太薄太寬，一捏就軟爛，讓女子氣憤不已。

一名女子氣憤表示，這個黃金手鐲怎麼輕輕一捏形狀就變了。近期黃金價格一路漲，成為年輕人新的投資方式。

在中國河南鄭州，有一名女子去年年底在珠寶店，花了7.4萬人民幣買了74.18公克的黃金手鐲，但是輕輕一捏就變形，軟的讓她無法接受。

鑫仟禧珠寶負責人：「你黃金其實可做成一個小豆，那是肯定很硬的，你要做成絲，那能拉幾百米了估計，那就肯定相當軟，這是黃金的特性。」

珠寶負責人表示，黃金的特質就是很軟，純度越高越是如此，而這個鐲子也因為做的太寬太薄，才會讓黃金的軟性被放大。

鑫仟禧珠寶負責人：「70多克的，一般的70多克的都是做不了，都是做成這麼寬的。」

經過檢測，可以確認女子的手鐲是真金，業者也表示，是因為做工關係，款式做的太薄太寬，才會一捏就變形。

