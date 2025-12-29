金手閃耀新北榮耀 新北打造全國最完整的技職升級路徑

114學年度技藝技能競賽感恩餐會大合照

新北市技職教育成果再創高峰，新北市政府今天（29日）舉辦「金手閃耀、新北榮耀」114學年度技藝技能競賽感恩餐會，公開表揚於亞洲技能競賽、勞動部全國技能競賽及教育部五大類技藝競賽中表現卓越的學生與指導教師，近300位師生齊聚一堂，共同見證新北從國中、高中職到國際舞台「一貫化技職人才培育」的亮眼成果。

新北市長侯友宜表示，新北市長期推動「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造世界級技術人才培育體系，在國內外各項賽事寫下亮眼成績，選手們經過長年累月，在指導老師的陪伴之下能夠在跟世界競賽的時候拿到全滿貫的好成績，非常了不起，也看到一路走來投入經費、人力、物力等都不斷地在開花結果。

本次感恩餐會特別邀請亞洲技能競賽金牌國手分享備賽歷程與成長故事，像是呂治寬表示，連續五年投入訓練、累積7面金牌的過程，讓他在高壓中學會調整與解決問題，也更確立未來方向，他說，大部分的問題都是心態上的問題，就算剛開始只是興趣下去做，也會隨著時間跑出疲勞感，自己花了很多時間在思考要如何消除疲勞感。

教育局強調，新北以「世界級人才一貫化政策」打造全國最完整的技職升級路徑，結合三級培訓制度、六大培育機制，協助選手強化心理韌性、穩定臨場發揮。未來，新北將持續以最高10萬元金手獎金及全國唯一補助指導教師出國增能政策，支持師生攜手站上國際舞台，為臺灣培育具備世界競爭力的頂尖技術人才。