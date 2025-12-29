金手閃耀稱霸全國與亞洲 新北技職成果亮眼





新北市技職教育成果再創高峰！新北市政府今（29）日舉辦「金手閃耀、新北榮耀」114學年度技藝技能競賽感恩餐會，公開表揚於亞洲技能競賽、勞動部全國技能競賽及教育部五大類技藝競賽中表現卓越的學生與指導教師，近300位師生齊聚一堂，共同見證新北從國中、高中職到國際舞台「一貫化技職人才培育」的亮眼成果。

侯友宜市長表示，新北長期推動「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造世界級技術人才培育體系，在國內外各項賽事寫下亮眼成績。2025年亞洲技能競賽中，新北6位國手全數獲獎，勇奪5金1銀、得獎率100%，成績全國第一；教育部五大類技藝競賽更囊括50座金手獎、82項優勝，總獲獎數達132項，創下歷年新高；勞動部全國技能競賽亦連續4年蟬聯青少年組全國第一，青年組獲獎人數達40人，全面展現新北技職實力。

感恩餐會特別邀請亞洲技能競賽金牌國手分享備賽歷程與成長故事，並由侯友宜市長親自頒發競賽獎勵金，肯定選手與指導教師並肩作戰的付出與榮耀。新北市持續推動全國唯一「補助前三名指導教師國際見學」政策，安排教師前往義大利、日本及韓國進行專業交流，讓國際視野回饋教學現場，深化技職教育的永續發展動能。

亞洲技能競賽金牌國手呂治寬表示，連續五年投入訓練、累積7面金牌的過程，讓他在高壓中學會調整與解決問題，也更確立未來方向；他鼓勵學弟妹勇於挑戰、持續投入，努力終將被看見。工業類技藝競賽機器人職種第一名李毓祐與徐睿辰也指出，得獎不僅是肯定，更是一份責任，期待金手政策持續深化，透過實務訓練與國際交流，培育具備世界競爭力的技術人才。

連續四年帶領學生奪下六座金手獎與三座團體獎的樟樹國際實中鄭姿蓉老師則分享，技藝競賽培訓不只是為了比賽，而是陪伴學生從迷惘走向自信，也感謝新北市推動「國際見學」支持教師專業精進，讓學習成果持續回饋校園。

教育局強調，新北以「世界級人才一貫化政策」打造全國最完整的技職升級路徑，結合三級培訓制度、六大培育機制，並首創「正念穩心術六大攻略」，協助選手強化心理韌性、穩定臨場發揮。未來，新北將持續以最高10萬元金手獎金及全國唯一補助指導教師出國增能政策，支持師生攜手站上國際舞台，為臺灣培育具備世界競爭力的頂尖技術人才。

