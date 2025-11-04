金控併購潮再起 財部：公股併民營樂觀其成

財政部今召開普發現金記者會，財政部次長阮清華(右四)會後受訪時提及金控併購議題。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近期金控吹起併購風，除了台新金併新光金、永豐金併京城銀之外，玉山金也將迎娶三商美邦人壽，導致公股金控排名愈來愈後面。對此，財政部次長阮清華今表示，公股同質性太近，不適合互相合併，對官股併購民營機構則樂觀其成，他向公股金控喊話：「有標的看就去看，有好的就去併，人家都可以併，為什麼你們不併？」

阮清華表示，「公公併」可能很難，因為公股同質性太近，不適合互相合併。至於官股金控併購民營機構，阮清華表示：「如果他們評估OK，我們就接受，我們是樂觀其成。你看現在永豐也跑到我們前面去，元大也跑到我們前面去，玉山也跑到我們前面去，那怎麼行？ 」他說，公股再不做改變，對長遠發展不好，希望公愛金控能有更開闊的心胸，願意去評估併購，因為併購很多的變數、很多的麻煩，有些人就不想做，不想那麼麻煩。

廣告 廣告

他表示，公股銀行並不弱，但內部成長自然比不上外部併購，「有標的看就去看，有好的就去併」，不過，一定要評估有互補、綜效才適合併，財政部不會下指令，不會「亂點鴛鴦譜」。至於國票金是否可能由公股吃下？他則說「無法評論」，目前兩大股東吵來吵去，大股東不合鬧成那樣，公股本來就裡面，被擠在中間很為難，希望大家能夠回到專業，把公司經營好，多方都贏，沒有說什麼要拿下什麼。

【看原文連結】

更多自由時報報導

普發1萬明起開放登記 身分證字號分流方式一次看

不要上當！普發1萬5日起跑 財部又發現4個假網址

Q3經濟成長7.6％！韓媒驚呆認了：台灣好強、整個國家都享​​受AI紅利

台灣驕傲！外媒驚嘆台北101 揭「世界級建築奇蹟」背後秘密

