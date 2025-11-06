金控公司公開收購金融機構 首次須現金買逾25%、金管會拍板

金管會銀行局副局長王允中今（6）日表示，「金融控股公司投資管理辦法」修正草案已經完成法規預告，將於近日發布。金控公司首次投資公開發行公司應以現金為對價，首次投資金融機構的持股比率須逾25%。

換言之，金控公司發動公開收購，首次必須全部支付現金。王允中說，因公開收購不須經過董事會或股東會通過，此與採取換股須經董事會、股東會通過的程序不同，「我們覺得這個會讓股東的權益受到影響。金融機構整併最重要的就是市場秩序的維持，這是跟一般公司收購很大的不同，我們還是決定用現金收購。」

首次須買逾 25% ，雙重槓桿比給 1 年調整期

至於說，金控公司公開收購金融機構，首次投資的持股比率須逾25%，而非合併報表所要求的20%，王允中說，有問過相關金控公司意見，畢竟金控公司是這項法規的主要使用者。

廣告 廣告

他說：「它們（金控公司）覺得把標準定在25%，跟金融控股公司法的規定相結合，實務操作上會比較簡單一點，適用上不會那麼複雜，比較好遵循，大家一致認為這標準比較合理、客觀。」

另外，為符合併購作業實務，管理辦法將允許金控公司的雙重槓桿比率（DLR）可以暫時高於法令規定的125%上限。王允中說，DLR的調整期間是1年，併購時候不符合，但是已經提出具體的計畫，譬如增資，1年內達成標準就可以了。

媒體問，金控公司要是雙重槓桿比率持續高於125%，金管會如何處理？王允中說，不會撤銷公開收購許可，但會持續對該金控做行政指導或處分，看實際的情形而定。

管理辦法也規定，金控公司發動公開收購，須引入審計委員會與獨立專家意見，以強化董事會決策過程。

收購條件保密，但收購訊息仍須依規公告

另外，公開收購的條件，在投資案未經許可前不得對外公布，以避免影響市場波動與股東權益。王允中解釋，收購的條件應該保守秘密，但不是說收購的訊息不要公告，還是要根據重大訊息的規定來做公告，只是說在細部訊息，譬如：價格、標準，這些不能公告，以免讓市場產生預期心理，造成併購方跟被併購方的股價波動。

廣告 廣告

王允中說，相較今年7月4日金管會預告修正的草案，近日將要發布實施的管理辦法，最大改變為，刪除金控公司首次投資金融機構「應取得被投資事業董事會未反對之決議」的字眼。

參採專家意見，不再區分敵意、非敵意

金管會將之修正為，金控公司首次投資金融機構「應提出具合理性及可行性的財務及資金籌措計畫，並且承諾落實執行，以確保取得過半股權跟董事會的席次。」

王允中說，金管會參採專家學者意見，「我們不去區分敵意、非敵意」。

更多風傳媒報導

