迎接2026年台北跨年夜，一間金控公司宣布，今年將再度點亮台北101，於31日往上11點01分，與全台民眾攜手迎接新的一年。這次視覺饗宴還邀請了，知名大型光影藝術策展人和團隊共同打造，提出新的品牌精神，透過現代化的光影技術，點亮溫暖祝福。

101大樓身側，一條條溫暖光暈，往上蔓延，化成樹根，緊跟著一顆顆閃亮的光點匯聚成樹葉，結合多元粒子消散，依序呈現祝福語。其中還穿插多國語言，展現台灣的多元包容，透過這份美好跨年光雕獻禮，陪伴民眾迎向嶄新的2026年。

金控公司點亮台北101 邀藝術策展人打造視覺饗宴

