金控前5月獲利榜出爐！逾10家創新高 富邦、國泰、元大蟬聯獲利三強

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金控5月暨前5月獲利全數出爐！創新高業者比比皆是，包括富邦金、國泰金、元大金、中信金、永豐金、台新新光金、兆豐金、玉山金、華南金、第一金、合庫金，都是單月或前5月獲利創歷年同期新高。





若是加計FVOCI之股票處分獲利，也就是調整後獲利，富邦金與國泰金都是5個月抵全年，前5月調整後獲利分別超越歷年全年獲利表現、2025年全年獲利；凱基金5月與累計前5月調整後獲利，也創歷史新高。





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進一步觀察，富邦金、國泰金、元大金，再度蟬聯金控獲利的前三名。





元大金控5月自結稅後淨利71.47億元，累計前5月稅後淨利290.6億元，EPS為2.18元；金控及五大子公司累計前五月稅後皆創歷史新高。





元大金表示，台股交投熱絡，5月的日成交均量續破1.6兆元，再寫歷史新高紀錄，持續帶動證券經紀手收，稅後淨利達51.01億元。





元大銀行5月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為13.12億元。





元大人壽新契約銷售動能持續強勁，前5月保費收入年增逾8成，推升經常性收益成長，5月獲利3.11億元。









此外，今天是金融業超級股東會日，多家金控都選在今天召開股東會，其中，元大金股東常會通過114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，同時通過去（114）年盈餘每股分配現金股利1.8元、股票股利 0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策。（如上圖，元大金提供）





元大金指出，去年稅後淨利365.21億元，每股稅後純益（EPS）2.74元，在13家上市金控中，經營績效穩居第4名；今年金融市場仍充滿變數，元大金持續採取「穩固核心、驅動成長」全面成長發展策略，著重「聚焦臺灣資本市場」及「拓展海外獲利引擎」，發揮集團跨業與跨境綜效，提升股東價值，今年前5月自結稅後淨利290.6億元，每股稅後純益2.18元，寫下歷史新高紀錄。





元大金強調，依據企業併購法相關規範，擬以股份轉換方式將元大投信納為百分之百持股之子公司。本股份轉換案可加強落實集團資源整合，強化元大投信長期競爭力，以響應主管機關壯大台灣資產管理規模的戰略，目的在創造全體股東最佳利益。





元大金強調，為確保雙方股東的權益，本案依據專業公正之專家意見，且執行亦恪遵現行法規，公司充分尊重股東不同意見，企業併購法中已訂有完整保障股東行使異議之權利，公司將依相關規範辦理。本案後續將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。





兆豐金今天公布5月自結稅後盈餘37.81億元，累計前5月合併稅後盈餘180.35億元，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.22元。





兆豐銀行響應政府推動「企業投資美國融資保證機制」，透過參與保證基金與提供整合金融服務，協助企業取得赴美投資所需資金，強化全球供應鏈競爭力。兆豐銀董事長董瑞斌（如下圖，兆豐銀提供）今日出席出資意向書簽訂典禮，並與行政院副院長鄭麗君及銀行同業共同簽訂意向書，希望透過政府與金融機構攜手合作，建立風險分擔機制，協助台灣企業穩健拓展國際市場。





兆豐銀表示，台灣企業在半導體、AI應用、電子製造服務及關鍵零組件供應鏈具備深厚競爭優勢，隨著美國市場投資需求擴大，科技業對中長期資金、美元授信、外匯避險、跨境資金調度及海外營運金融服務的需求亦同步增加，兆豐銀行憑藉長期深耕企業金融、國際金融及外匯業務的經驗，提供企業從投資規劃、融資安排到海外營運的整合金融服務，可透過美國地區分行提供更廣泛融資、資金調度與跨境金融等全方位支援。





「企業投資美國融資保證機制」為國內公民營15家銀行及國發會出資成立保證基金，依國發會規劃約 62.5 億美元，並分5期挹注，兆豐銀本次規劃出資 5000萬美元，協助有意赴美投資企業取得所需資金，資金用途涵蓋機器設備等資本支出、充實營運資金及發展產業聚落等面向。





獲利創新高的金控，還包括第一金，今天公布5月自結合併稅後淨利34億元，續創歷年同月新高，累計前5月合併稅後淨利148.01億元，每股稅後盈餘（EPS）1.03元，同步寫下歷史同期新高。





合庫金5月合併稅後盈餘28.42億元，累計前5月合併稅後盈餘112.19億元，續創歷年同期新高紀錄。





至於先前已經公布獲利的金控，包括中信金5月自結稅後盈餘62.91億元，累計前5月合併稅後盈餘347.9億元，創下歷年同期新高記錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.78元。





中國信託商業銀行（簡稱：中信銀行）積極響應政策，今（12）日出席國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，由中信銀行董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7500萬美元（約新臺幣24億元）出資響應。





國發會「企業投資美國融資保證機制」攜手國內15間公、民營銀行參與，募資共5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款達到13.75億美元，預估可提供550億美元的融資額度予客戶。





本機制核心亮點在於建立「政府與銀行共同承擔」的風險共擔模式，由國發基金提供信用增強支持，對中信銀行而言，參與本機制可取得充足的融資保證額度，在國發基金共同承擔風險的架構下，當企業赴美發展，面臨大額資本支出及營運週轉等需求，能有效強化授信風險胃納，提升對單一企業客戶的授信承作量能，滿足企業高規格的跨國布局。





中信銀指出，隨全球地緣政治變化與產業鏈重組趨勢持續發酵，美國成為半導體、資通訊（Information and Communication Technology, ICT）等關鍵產業鏈的重要戰略據點，中信銀行深耕美國市場，旗下擁有紐約分行、洛杉磯辦事處，同時正在申設洛杉磯分行與德州辦事處，更有美國子行CTBC Bank USA網絡，旗下擁有20家分行，遍布於加州、紐約及紐澤西州，具備跨境專業服務團隊，中信銀行將能有效連結「臺灣企業」與「美國在地金融需求」，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。





永豐金5月自結獲利44.58億元，單月每股稅後盈餘（EPS）0.31元；累計前5月稅後淨利202.91億元，年成長96%，稅後每股盈餘（EPS）1.4元，年化股東權益報酬率18.98%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。





台新新光金前5月獲利年增432％，稅後EPS自結1.36元，同樣創歷史新高。





凱基金5月自結稅後獲利47.43億元，累計前5月稅後獲利223.3億元，每股稅後盈餘（EPS）1.32元。





因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI（Fair Value through Other Comprehensive Income）股票處分利益；若加計FVOCI股票處分利益，凱基金控5月調整後獲利為148.72億元，前5月累計調整後獲利523.29億元，換算每股獲利3.09元，單月與累計獲利均創歷史新高。





上述FVOCI股票處分利益主要來自凱基人壽掌握市場脈動，5月已實現股票處分利益約101億元，累計前5月共計近300億元，該獲利雖不包含在當期獲利，但直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。





玉山金5月自結獲利，單月稅後盈餘34.9億元，累計前5月稅後盈餘177.3億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.26%，每股盈餘(EPS)為1.1元。





華南金5月自結合併稅前淨利39.57億、合併稅後淨利33.55億元，為歷年同月次高，僅次於今年4月；累計前5月合併稅前淨利172.79億元、合併稅後淨利144.69億元，每股稅後盈餘（EPS）1.04元，寫下歷史同期新高。





華南金指出，今年前5月累計淨利及稅後EPS創同期新高的子公司，包括華南銀行、華南永昌證券、華南產險、華南創投。





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