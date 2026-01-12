金控去年獲利 富邦每股賺8.36元17年連霸

▲國內13家上市金控2025年自結獲利出爐，富邦金每股稅後盈餘（EPS）8.36元，連續17年拿下每股獲利王寶座。（圖／NOW資料照）

[NOWnews今日新聞] 國內13家上市金控去（2025）年自結獲利全數出爐，其中有10家稅後獲利都較前年成長，更有8家獲利創新高，合計13家（不計7/24前新光金損益）全年稅後賺5863億元，創下歷史次高，年增1.55%，其中富邦金以1208.5億元拿下年度金控獲利王，每股稅後盈餘（EPS）達8.36元，更連續17年蟬聯金控每股獲利王，而國泰金則以1079.9億元、EPS也有7.08元排第二。

不過，由於多家壽險公司申請適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」法規，依規定要提列稅前盈餘的30%一次性提存外匯價格變動準備金，因此，13家金控去年12月合計獲利腰斬，僅有258億元。

以各家金控12月獲利表現來看，中信金以62.68億元奪下單月金控獲利王，台新新光金34.6億元排第2，元大金與兆豐金以31.82、31.05億元分列第3與第4名，僅有國泰金1家單月出現虧損8.5億元，富邦金12月稅後淨利也只有1.4億元，主要受到人壽大幅增提外價金影響，分別提列217.5億元、281億元。

就2025年全年獲利表現觀察，富邦金合併稅後盈餘1208.5億元拿下金控獲利王，亦創歷年第3高；國泰金1079.9億元位居第2、中信金806.19億元穩居第3，第4名則是去年7月24日完成2家金控合併的台新新光金373.6億元，第5名則是元大金365.21億元，另兆豐金、玉山金、凱基金3家去年獲利也有突破300億元大關。

再就獲利成長來看，台新新光金因2家金控合併，僅認列原新光金7月24日後的損益（上半年虧損 295.47 億元），累計稅後盈餘年增幅達86%。玉山金去年獲利成長31%表現亮眼，永豐金、華南金、中信金也都有1成以上成長幅度，而富邦金、國泰金與凱基金則受到人壽子公司提列30%稅前盈餘入外價金影響。

至於2025年每股獲利表現，富邦金EPS達8.35元再拿下金控每股獲利王，亦連續17年穩居金控每股獲利王，國泰金以7.08元排第二，中信金4.08元居第三，元大金也有2.74元，兆豐金、玉山金也分別有2.37元、2.12元。

另外，公股金控包括兆豐金、第一金、華南金全年獲利亦創史上新高，其中兆豐金全年稅後盈餘350.96億元、EPS有2.37元居公股金控獲利王，第一金稅後盈餘269.33億元緊追在後，華南EPS有1.9元超車第一金，合庫金稅後獲利首度突破200億元大關，續創歷年新高。

