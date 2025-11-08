金控接力開獎！10家獲利一次看 「這家」暫居獲利王
上市金控公司10月獲利出爐，13家金控中僅國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）尚未公布。10家10月獲利達285.56億元，前10月獲利為2696.46億元，年增率3.71％。個別金控獲利年增率上，目前以玉山金（2884）的30.99％最為領先，其次為華南金（2880）的14.45％、永豐金13.49％。
10月獲利中信金（2891）居冠。中信金10月自結稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.4元。子公司中信銀財富管理銷售動能強勁，10月稅後獲利47.35億元，今年以來由於放款部位提升、淨利差擴大，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前10月稅後獲利467.92億元，年增15%。子公司台灣人壽保險10月份單月稅後獲利19.18億元，累計10月稅後獲利196.58億元，較去年同期下滑，主因匯兌損失增加所致。
玉山金10月稅後盈餘31.3億元，累計前10月稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利新高，年增率30.98%， EPS為1.81元。主要子公司玉山銀行累計前10月稅後盈283.1億元，較去年同期增加4.88%；玉山證券20.8億元；玉山創投1.0億元；玉山投信1.5億元。
華南金累計前10月合併稅後盈餘為224.33億元，EPS 1.61元，雙雙皆創歷史同期新高，主因銀行子公司獲利持穩，較去年同期成長逾27億元。子公司華南銀10月合併稅後盈餘21.94億元，財富管理業務帶動手收較9月增加近2億，累計前10月合併稅後純益為207.51億元，EPS 1.95元，雙雙創歷史同期新高。
凱基金（2883）10月稅後純益為47.49億元，前十月稅後純益238億元，EPS為1.37元。受惠於AI產業前景推升市場信心，活絡資本市場，旗下銀行、證券、以及壽險三大業務，同步交出穩健又亮眼的成績單。
元大金（2885）10月稅後純益34.33億元，前十月稅後純益301.27億元，年減0.69％，EPS達2.26元。此外，元大金控、證券、銀行10月單月獲利均創史上同期新高。
國票金（2889）10月稅後純益1.8億元，前十月稅後純益18.87億元，較去年同期成長3,916萬元，增幅2.11％。子公司國際票券前十月獲利年增10.46％。
永豐金（2890）完成京城銀行、匯立證券併購，開始認列相關獲利，10月自結單月稅後盈餘24.01億元，累計前10月稅後盈餘229.46億元，創史上同期新高，EPS 1.72元。永豐銀10月稅後盈餘16.26億元，月減2.3%，10月初次認列京城銀稅後盈餘3.37億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益，永豐金證10月稅後盈餘5.42億元，月減36.8%。
第一金（2892）10月份稅後純益降至17.08億元，較9月月減16.5％，主要子公司獲利均趨緩為主要原因。 集團累計前十月稅後純益達234.06億元，年增3.5％，每股稅後純益(EPS)為1.63元。
公股金控方面，兆豐金（2886）10月稅後純益20.74億元，前十月稅後純益303.6億元，年減2.42％，前十月獲利呈現年減，但差距已逐月縮小。合庫金（5880）10月稅後純益17.74億元，前十月稅後純益180.12億元，年成長2.35％。
看更多 CTWANT 文章
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光
鳳凰增中颱！最快下週一發海警 南北風雨最大時間曝
其他人也在看
十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%
國內主要金控10月獲利出爐，在前十月累計獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，累計十家金控前十月合計稅後盈餘達2,69...聯合新聞網 ・ 12 小時前
焦點股》雙鴻：Q3營收、毛利、獲利創新高 單季賺逾1個股本
散熱大廠雙鴻（3324）昨日公告第3季財報，單季每股稅後盈餘（EPS）達到10.66元，1季就賺逾1個股本，表現極為強勁，唯撞上今日台股壓抑，雙鴻股價也在平盤上下震盪，高低振幅近4%，近11時，雙鴻股價下跌10元或0.93%，暫報1060元，成交量逾2400張。自由時報 ・ 1 天前
搶到剩空架！他驚見好市多「1知名咖啡」限時降價 一票人驚呆：超佛心
美式賣場好市多（Costco）一向以商品種類多元、價格實惠及份量充足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。咖啡是許多上班族一天的精神來源，喝完後做事更有幹勁。近日有好市多會員發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元，約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量，貼文曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
公股4金2銀前10月合賺1205億元成長4% 兆豐金突破300億 臺企也攻進百億
公股金融機構 114 年 10 月份的自結獲利於今 (7) 日全數出爐。兆豐金（2886-TW） 寫下歷史新猷，累計獲利站上 300 億元 大關，四金二銀齊力搶下 1205 億元，年增 4%。觀察 10 月表現，四家金控的單月獲利較鉅亨網 ・ 23 小時前
台幣貶破31關卡 成交量暴增至27億美元 短線弱勢格局
台股昨（7）日走跌248點，外資連續六個交易日「提款」台股，新台幣匯價昨日跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽...聯合新聞網 ・ 13 小時前
雙貸族破40萬人 塞滿10座大巨蛋
房價居高不下，使得許多購屋族不得不另尋出路，信貸成為重要出口。住商機構根據聯徵中心資料彙整，截至2025年7月，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人，若以大巨蛋座位席約4萬人估算，此人數可塞滿10座大巨蛋，創下歷年同期新高。中時新聞網 ・ 16 小時前
玉山金跌破30元 「股東暴增5萬人」 老手揭「這時」進場撿便宜：再壞就這樣
玉山金(2884)股價跌破30元整數關卡，你站在買方還是賣方？資深分析師李永年表示，在玉山金宣布併購之後，近期股東人數增加非常多，主要是因為投資人認為玉山金跌到「2字頭」進場撿便宜，但一根月線黑K太深要立刻翻上來不容易，建議可在利空跌不下去之時進場承接。中時財經即時 ・ 6 小時前
《金融股》華南金1至10月每股盈餘1.61元
【時報-台北電】華南金(2880)公告自結114年10月合併稅前淨利為30.91億元、合併稅後淨利為25.23億元；累計1-10月合併稅前淨利277.15億元、合併稅後淨利為224.33億元，每股稅後盈餘為1.61元。 主要子公司華南銀行10月合併稅前淨利為26.94億元、合併稅後淨利為21.94億元；累計合併稅前淨利252.10億元、合併稅後淨利為207.51億元，每股稅後盈餘為1.95元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 1 天前
南亞科會再漲100元？「最樂觀獲利出爐」、目標價大升50％ 老手揭短線買點
南亞科(2408)漲幅無極限，有機會再跳漲100元？資深分析師李永年表示，從技術面而言，南亞科的周線曾出現跳空缺口，意味實在太熱，過去幾個星期激漲而成交量沒有放得很大來看，應該還有更高的空間，因此短線拉回整理，只要缺口不完全填補，就可以當短線買點。中時財經即時 ・ 9 小時前
【公告】華南金114年10月份自結盈餘
日 期：2025年11月07日公司名稱：華南金(2880)主 旨：華南金114年10月份自結盈餘發言人：陳伯壎說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:華南金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:公告本公司114年10月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):華南金控本月合併稅前淨利為30.91億元、合併稅後淨利為25.23億元；累計合併稅前淨利277.15億元、合併稅後淨利為224.33億元，每股稅後盈餘為1.61元，每股淨值為16.59元。主要子公司自結合併損益說明如下：華南銀行本月合併稅前淨利為26.94億元、合併稅後淨利為21.94億元；累計合併稅前淨利252.10億元、合併稅後淨利為207.51億元，每股稅後盈餘為1.95元，每股淨值為23.38元。華南金融控股公司暨主要子公司114年10月份合併獲利(損失)資料：自結合併 自結合併 累計合併 累計合併 累計合併中央社財經 ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 8 小時前
記憶體30年最缺！南亞科、華邦電股價還在半山腰？小摩、凱基、富邦...9大內外資觀點完整看
記憶體報價漲勢有望貫穿明年一整年，記憶體模組廠創見董座束崇萬更透露，這波由AI帶動的缺貨潮，缺口之大為30年來首見，除NAND Flash（儲存型快閃記憶體）供應商10月罕見未交貨，11月報價則是大漲5成，並預估相較DDR5較有機會新增產能，DDR4未來難有新增產能開出。中時財經即時 ・ 8 小時前
11月桃花炸開！4大星座脫單躺贏 摩羯「寡王逆襲」、雙魚遇靈魂伴侶
11月的星象也太寵愛了吧！幾個星座直接迎來桃花爆發期，特別是曾被笑稱「脫單困難戶」的代表們，這次真的時來運轉，戀愛機會滿天飛，快看看有沒有你！姊妹淘 ・ 1 天前
華南金前十月賺逾224億、EPS 1.61元 雙創同期新高
華南金控10月合併稅後純益為25.23億元，月減1.34億元。華南金說明，主因是上月金控認列一次性所得稅利益1.5億元本月則無所致。中時財經即時 ・ 1 天前
《台北股市》不斷更新！金控10月獲利8家揭曉 元大金摘獲利雙冠！
【時報-台北電】存股族照過來，2025年10月金控獲利懶人包來了！「時報資訊」不斷電連續整理報導，最新獲利、EPS一次看，截至7日共8家金控公司已公布獲利成績單，單月獲利王及累計EPS王由元大金拿下，累計獲利王為兆豐金。單月MoM王為玉山金，累計成長王為玉山金。 整體獲利方面，8家金控10月稅後盈餘合計172.23億元，月減7.52%、年增29.02%，其中5家逾20億元。累計稅後盈餘合計1785.01億元，年增7.71%，其中2家賺贏去年全年（去年度虧損不計入），為玉山金、永豐金。累計EPS方面，7家賺逾1元。 個股各項TOP 3排名，「單月獲利」為元大金、玉山金、華南金；「單月MoM」2家正成長，為玉山金、元大金，分別為8.04%、0.47%。「累計獲利」為兆豐金、元大金、玉山金；「累計YoY」6家正成長，為玉山金、華南金、永豐金，分別為30.97%、14.45%、13.50%。 ●金控2025年來EPS爭霸排行： 1.元大金(2885)月賺34.33億元，月增0.47%。累賺301.28億元，年減0.69%。EPS2.26元。近五年派利為1.85、1.30、0.95、1.80、1時報資訊 ・ 1 天前
馬斯克再點名台灣！傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作
馬斯克再點名台灣！傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作EBC東森新聞 ・ 21 小時前
【公告】臺企銀 2025年10月合併營收28.89億元 年增24.14%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：臺企銀(2834)單位：仟元 【公告】臺企銀 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,888,532去年同期2,326,785增減金額561,747增減百分比24.14本年累計29,935,267去年累計28,839,608增減金額1,095,659增減百分比3.8中央社財經 ・ 1 天前
中信金前10月獲利報捷！稅後盈餘673億元創歷年同期新高
中信金控（2891）於今（7）日傍晚5點48分突發重訊，公布114年度十月份自結盈餘，今年前十個月合併稅後盈餘達673.43億元，較去年同期成長6%，創下歷年同期新高紀錄。每股稅後盈餘(EPS)為3.4元，展現穩健的獲利能力。中天新聞網 ・ 22 小時前
全民領1萬不亂花 1萬元投資這樣配報酬更高！
民眾期待已久的全民普發現金一萬，11月5日開放登記，各大通路卯足全力，都在現金加碼回饋送，許多人沒有做好現金規劃，很可能錢一到手就花光光，國泰投信提醒，與其消費在民生娛樂，其實更建議善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦、股市可望延續這波漲勢，台股今年表現亮眼，想跟上市場節奏，可考慮股價相對親民的市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)」；或另一檔風靡日本市場的科技型ETF「國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+)(00881)」；以及超過百萬人都擁有的國泰永續高股息(00878)、三檔零股搭配兼具進攻與防守。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
金融整併風起》金控再吹整併風 國泰金、公股也忍不住了
．民報 ・ 1 天前