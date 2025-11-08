金控接力開獎！10家獲利一次看 「這家」暫居獲利王

上市金控公司10月獲利出爐。（圖／李蕙璇攝）

上市金控公司10月獲利出爐，13家金控中僅國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）尚未公布。10家10月獲利達285.56億元，前10月獲利為2696.46億元，年增率3.71％。個別金控獲利年增率上，目前以玉山金（2884）的30.99％最為領先，其次為華南金（2880）的14.45％、永豐金13.49％。

10月獲利中信金（2891）居冠。中信金10月自結稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.4元。子公司中信銀財富管理銷售動能強勁，10月稅後獲利47.35億元，今年以來由於放款部位提升、淨利差擴大，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前10月稅後獲利467.92億元，年增15%。子公司台灣人壽保險10月份單月稅後獲利19.18億元，累計10月稅後獲利196.58億元，較去年同期下滑，主因匯兌損失增加所致。

玉山金10月稅後盈餘31.3億元，累計前10月稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利新高，年增率30.98%， EPS為1.81元。主要子公司玉山銀行累計前10月稅後盈283.1億元，較去年同期增加4.88%；玉山證券20.8億元；玉山創投1.0億元；玉山投信1.5億元。

華南金累計前10月合併稅後盈餘為224.33億元，EPS 1.61元，雙雙皆創歷史同期新高，主因銀行子公司獲利持穩，較去年同期成長逾27億元。子公司華南銀10月合併稅後盈餘21.94億元，財富管理業務帶動手收較9月增加近2億，累計前10月合併稅後純益為207.51億元，EPS 1.95元，雙雙創歷史同期新高。

凱基金（2883）10月稅後純益為47.49億元，前十月稅後純益238億元，EPS為1.37元。受惠於AI產業前景推升市場信心，活絡資本市場，旗下銀行、證券、以及壽險三大業務，同步交出穩健又亮眼的成績單。

元大金（2885）10月稅後純益34.33億元，前十月稅後純益301.27億元，年減0.69％，EPS達2.26元。此外，元大金控、證券、銀行10月單月獲利均創史上同期新高。

國票金（2889）10月稅後純益1.8億元，前十月稅後純益18.87億元，較去年同期成長3,916萬元，增幅2.11％。子公司國際票券前十月獲利年增10.46％。

永豐金（2890）完成京城銀行、匯立證券併購，開始認列相關獲利，10月自結單月稅後盈餘24.01億元，累計前10月稅後盈餘229.46億元，創史上同期新高，EPS 1.72元。永豐銀10月稅後盈餘16.26億元，月減2.3%，10月初次認列京城銀稅後盈餘3.37億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益，永豐金證10月稅後盈餘5.42億元，月減36.8%。

第一金（2892）10月份稅後純益降至17.08億元，較9月月減16.5％，主要子公司獲利均趨緩為主要原因。 集團累計前十月稅後純益達234.06億元，年增3.5％，每股稅後純益(EPS)為1.63元。

公股金控方面，兆豐金（2886）10月稅後純益20.74億元，前十月稅後純益303.6億元，年減2.42％，前十月獲利呈現年減，但差距已逐月縮小。合庫金（5880）10月稅後純益17.74億元，前十月稅後純益180.12億元，年成長2.35％。

