金控接班2》永豐餘何家小公主何奕佳接棒 進銀行董事會

國內金控今年掀起二代、三代接班潮，永豐餘何家的永豐金，明年也將改選董事，何家小公主何奕佳今年也首度進入永豐銀董事會，隨著何弈佳進入永豐銀董事會後，也讓外界對何奕佳能否更上層一樓，有更大想像空間。

今年49歲的何奕佳，出身自百年永豐餘何家，從何旺算起，何奕佳是永豐餘何家第五代，也是現任掌門人何壽川的獨女，她過去一向在永豐餘體系內歷練，直到今年才首度浮上檯面，進入永豐金旗下獲利主體永豐銀董事會，同時，這也是何奕佳首度進入金控體系。

「何壽川和夫人張杏如育有何奕達、何奕佳一雙子女，原先何奕達已在金控體系歷練，爆發三寶案後，何家全面退出經營團隊，專任大股東。何奕達負責永豐實經營，何奕佳則一向在永豐餘生技深耕。」親近何家人士指出。

何奕達掌永豐實 何弈佳進永豐銀

本報調查，何壽川夫婦對何奕達、何奕佳寄予厚望，「過去一向被視為接班人的何奕達，被何壽川夫婦採菁英教育培育，要求甚嚴。至於身為女兒的何奕佳嘴巴甜又積極照顧父母，深受何壽川夫婦疼愛。」何家親友說。

過去一向低調的永豐金，今年動作頻頻，就是為了在國內金融整併賽中，避免落入後段班，因而陸續併購南霸天京城銀行、匯立證券，希望能擴張版圖。近年永豐金轉型由專業經理人經營，改為經營者、所有者分離，今年永豐金前11月大賺近250億元，旗下有永豐銀、永豐金證，永豐銀為獲利主體、貢獻達九成。

面對大股東何家出任董事，永豐金解釋，過去何奕佳一向在永豐餘體系內歷練，她曾創立永豐餘生技「Green & Safe」品牌及通路，並創辦連續六年獲得米其林一星及四年米其林綠星肯定的美食餐廳「山海樓」。何奕佳長期致力環境保護與ESG實踐，透過創新推動永續發展，以虛實整合行銷力擴大影響力，希望藉此強化銀行品牌知名度和客戶認同。

永豐金明年改選 添想像空間

永豐金進一步提到，新任董事具備專業、多元及互補性，將有效推動永豐金三年五大策略「效率、科技、整合、跨境、永續」落地，提升永豐銀行全方位成長動能、品牌知名度及影響力，為股東創造更大價值，持續實踐「翻轉金融、共創美好生活 Together, a better life」的核心理念，為客戶、股東及社會創造更多價值。

永豐金預計明年將改選董事，目前有七席董事，過去永豐金也曾被國內金融大鱷寶佳林陳海家族盯上，有意搶奪經營權，永豐金大股東何壽川家族因此全力進場加碼護盤，持股永豐金達3成，最後寶佳功敗垂成，慢慢淡出。

永豐餘去年歡慶成立百年，是由何奕佳一手操辦，頗受好評，何奕佳當初會投入有機事業，創立「Green & Safe」，也為了照顧罹患肝病的父親何壽川，隨著永豐金明年改選董事，也讓外界有更多的想像空間。