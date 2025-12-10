金控接班3》國泰蔡家小王子蔡宗翰歷練20年有成 接棒掌國泰金副董
國內金控龍頭國泰金今年也改選董事，在國泰金內部歷練20年的小王子、國泰世華銀副董蔡宗翰不僅首度進入國泰金董事會，同時還擔任國泰金副董事長一職，顯示國泰金董座蔡宏圖正式交棒長子蔡宗翰意味濃厚。除了蔡宗翰入主國泰金董事會，國泰蔡家另一名第三代、蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺也進入國泰金董事會，顯示國泰金正式邁入新時代。
據本報調查，蔡宏圖對長子苦心孤詣，培養多年，蔡宗翰返台後，就在國泰建設、國泰人壽、國泰世華銀行歷練，「雖然蔡董（蔡宏圖）認為，經營權、所有權分離是趨勢，為確保國泰金經營戰略，第三代Joseph（蔡宗翰）仍得在董事會中，高度參與決策。」蔡家親友說。
蔡宏圖兄弟 富豪榜排第三
今年49歲的蔡宗翰要掌舵的是國內金融業第一把交椅、總資產超過14兆元的國泰金，蔡宏圖與蔡政達兄弟才以總資產109億美元（約合新台幣3500億元）拿下今年《富比士》雜誌台灣富豪榜第三。
國泰金今年前10月每股賺逾6元，旗下有國泰人壽、國泰世華銀、國泰產險、國泰證、國泰投信等五家子公司，其中國壽是全台最大壽險公司，平均台灣有4個成年人中就有3個是國壽客戶。
其實，國泰金總舵手蔡宏圖早在上屆國泰金董事會改選時，就有意傳承蔡宗翰，但當時疫情尚未結束，因此轉而延後，「蔡董（蔡宏圖）過去一直思考，要如何永續經營？對國泰金來說，最重要的原則就是誠信，若無法永續經營要如何履行長期承諾？蔡董認為，永續經營的基礎正是公司治理。」蔡家老臣說。
永續經營 蔡宏圖布局接班關鍵
為完成永續經營，蔡宏圖因此著手讓第三代在集團內歷練，「蔡董安排Joseph在國壽、國泰世華銀歷練都超過10年，就是希望讓Joseph能深度了解金融體系運作，負起當責。」蔡家親友說。
這次蔡家第三代正式進入國泰金董事會，「就只是時機早晚問題而已，對蔡董（蔡宏圖）來說，第三代進入董事會就是按部就班的推進與佈局。」國泰金內部指出。
隨著蔡宗翰正式接掌國泰金副董事長，蔡宗諺也進入國泰金董事會，象徵國泰金邁入下一個里程碑。
國泰金也對外指出，蔡宗翰持續透過豐富的金融實務與法學專業背景，致力推動數位轉型、業務創新，蔡宗翰豐富的歷練結合「銀行、保險、資產管理」三大核心引擎，象徵國泰金穩健傳承與創新轉型並進。
