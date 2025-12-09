金控接班4》結婚生子安老爸心 林知延苦熬25年接棒

林知延在華南金歷練多年，過去一直擔任銀行董事，直到2015年才轉任為銀行副董事長，過去華南金一向由官民共治，由官股擔任董座，民股板橋林家擔任副董，一向傳統的林明成早已安排林知延接班多年，直到今年華南金改選董事，林明成才終於安心交棒給林知延。

本報調查，林知延會苦熬25年，關鍵就是傳統的林明成，「林董（林明成）認為，要先成家在立業，Tommy（林知延）雖然成家卻一直未替林家誕育長孫，一向傳統的林明成對長孫期許頗高，三年前，Tommy和林俋賢結婚生子後，讓林明成大為放心，因此交棒。」林家親友說。

梅開二度 娶名醫之女

林知延過去曾和新光吳家大公主吳欣盈有過一段婚姻，可惜不到三年告吹，夫妻兩人還鬧上法院、對簿公堂。

如今，兩人各自精采、各有幸福，三年前，林知延和身為名醫之女的林俋賢相識，兩人交往不到一年就閃婚，林俋賢還替林家生下二名金孫，讓林明成大感滿意。

比林知延小二倫的林俋賢，老爸是國內醫界大老、知名乳房外科名醫林水龍，林俋賢也是美國哥倫比亞大學畢業的高材生，她學成歸國後，就在國內四大會計事務所勤業眾信工作，和林知延宴客時，還大秀才藝，不僅彈鋼琴，還吹直笛，才藝驚豔四座。

除了林知延，林明成次子林知佑也是林明成重點栽培對象，甚至一度有意讓林知佑接班，所幸林知延迎頭趕上，才順利接棒。

早在2016年，林知佑就進入華南金董事會，擔任華南金創投副總經理，和哥哥林知延一同在華南金打拼。林明成另有么兒林知蔚，他則未進入華南金體系，前年也和交往多年的網紅盧芃宇完婚。