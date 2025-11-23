金控法說本周開跑！ 市場聚焦議題一次看
金控超級法說周將於本周接力登場，24日先由富邦金控揭序幕，25日兆豐金控接棒，27日合庫金接力上演，28日國泰金控壓軸登場。法人聚焦金控公司年度獲利展望與股利政策。
國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS新制，法人關注包括累計合約服務邊際（CSM）餘額、每年新增CSM目標、預估接軌後的CSM釋出（CSM release）成長率以及評估ICS過渡措施後的ICS比率水準等。
法說會率先登場的富邦金今年獲利持續領先同業，10月稅後純益179.2億元、年增約97％，前十個月累計1088.4億元，每股稅後純益（EPS）7.51元，蟬聯金控獲利王寶座。
近期「公公併」議題再起，隨民營金控併購動作不斷，公股金控規模落後，兆豐金對於併購議題的看法，預期成為焦點。兆豐金自結2025年前十月稅後純益303.6億元，年減2.42％，每股稅後純益（EPS）2.05元。
合庫金前十月稅後純益180.12億元，年成長2.35％，每股稅後純益（EPS）為1.14元。主要子公司合庫銀行前十月稅後純益177.49億元，年成長5.85%。
最後，國泰金10月稅後純益194.4億元，較去年同期暴增2.57倍；前十月累計942.2億元，EPS達6.16元。
