金控海外曝險兩樣情 美國逾10.4兆創新高、中國1.9兆寫新低

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布金控集團海外曝險變化，截至今年第四季底，金額為29兆7295億元，已經近30兆元大關，創下史上最高金額，季增率4.7％。其中，美國仍是金控海外曝險第一大國，達10兆4848億元，寫下歷年新高，且占整體曝險比重的35.27％，逾3分之1集中在美國；至於金控集團對中國曝險金額為1兆9864億元，占海外曝險比重僅6.68%，創歷年最低紀錄。

金控海外曝險，美中兩樣情！一方面，美國再衝高，另一方面，中國直直落、跌至新低。所謂「曝險」，指「放款淨額」、「投資淨額」及「同業拆存」等三項業務，這項統計是2015年第2季起，金管會每季固定公布國內及海外曝險統計；金控集團旗下事業體，涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。

根據金管會統計顯示，首先，若從金控曝險的「國別」來看，這項統計公布以來，也就是2015年第2季起、長達43個月，都是由「美國」穩居海外曝險第一大國，而且是在全球市場「遙遙領先」；美國曝險金額10兆4848億元，季增5.34%，占整體海外曝險比重的35.27％。

至於金控曝險排名第二是「中國」，為1兆9864億元、占比為6.68%；其中，中國雖然仍是第二大曝險國，但曝險金額及比重，呈現節節下滑之趨勢，顯示中國市場風險居高不下，使得金控集團為了控制風險，對中曝險持續下降。

在其它國家方面，除了美國與中國外，曝險金額排名從第3名到第10名，依序為法國、澳洲、英國、日本、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國，其中，原本澳洲排名第5已經往前上升一名至第4，英國則下降一名。

針對海外曝險，金管會表示，主管機關一直緊盯注意各項風險變化，相關金融業者或銀行，也有專責單位控管，目前，金控集團的風險仍屬可控範圍內。

