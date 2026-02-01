金控海外曝險去年底近30兆寫新高 中國占比探新低

（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會統計顯示，金控2025年第4季海外曝險規模達新台幣29兆7295億元，曝險創歷年新高，季增4.7%。金控海外曝險在美國與中國差距持續擴大，美國曝險金額創下歷年新高達10.4兆元、占海外曝險比例為35.27%，中國曝險1.98兆元、占海外曝險比例下探至6.68%新低。

金管會自2015年第2季起，按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，海外曝險是由同業拆存、放款淨額與投資淨額3項合計。

金控集團2025年海外曝險如坐雲霄飛車，首季衝上29.12兆元，由於美元計價的海外曝險額會換成新台幣，因此第2季受匯率影響，海外曝險單季大縮水2.09兆元，創下2015年統計以來最大減量。

隨新台幣匯率回穩，金控持續加大海外布局與投資，2025年第4季金控海外曝險增至29兆7295億元，金額創下歷年新高，季增4.7%，年增3.57%。金控對台灣曝險持續增至49.78兆元，季增1兆2394億元，海內外曝險加總金額為79.51兆元，季增2兆5746億元。

進一步觀察金控海外前10大曝險國家或地區，分別為美國、中國、法國、澳洲、英國、日本、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國，跟去年第3季相比，澳洲超越英國成為第4大曝險國，其餘國家排名相同，季增幅以韓國季增12.05%居冠。

回顧過去11年，金控海外曝險整體呈現「美國增、中國減」趨勢，2015年美國、中國曝險占海外曝險比例分別為25.02%、24.63%，差異不大，但隨後持續一增一減下，2025年底，美國曝險占整體比例增至35.27%，雖非新高，但相比之下，中國曝險占比6.68%已下探新低，美國與中國曝險差距也擴大到8.4兆新高。

美國曝險金額10兆4848億元穩坐冠軍寶座，連續43季居金控海外最大曝險國，單季增加5311億元、季增5.34%。中國續居金控第2大海外曝險國，整體金控對中國曝險為1兆9864億元，季增352億元、增幅1.81%，主要是投資淨額、放款淨額上升，同業拆存則呈下滑。

金管會官員說明，台商近年持續在美國加大布局，帶動海外授信需求，加上銀行、壽險都有投資美債，帶動對美曝險增加；反之，中國總體經濟放緩，近年房地產風險增加，銀行業對中國授信也持審慎態度。（編輯：楊凱翔）1150201