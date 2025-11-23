金控獲利王不是說假的！ 富邦蔡明興：今年有望再寫新高
富邦金控（2881）運動家庭日22日登場，集團董事長蔡明忠跟金控董事長蔡明興親自出席，與6000名員工同樂。富邦金今年前十月稅後純益1088.4億元，富邦金董事長蔡明興表示，今年到目前的盈餘，應該比去年同期更好，但9月有匯率波動影響，否則已有1400億元盈餘，去年是1508億元，不計算外匯，有信心全年獲利將挑戰去年歷史新高紀錄。
近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！
他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊天，如聯發科和廣達本益比都還在10-20倍，「所以林董事長跟蔡執行長都覺得台灣科技股還滿委屈的，還有滿大成長空間。」
蔡明興表示，AI浪潮持續發展，對台灣有很大幫助。今年經濟表現超乎預期，外銷訂單成長超過20%，單月出口額超過韓國，尤其韓國的經濟規模還是台灣的兩倍，甚至超過日本，非常不容易。
富邦金穩居金控獲利王，前三季合併財務報表。114年前三季淨收益2374.37億元，稅前淨利1047.49億元，淨利910.23億元，歸屬於母公司業主淨利909.05億元，基本每股盈餘6.23元。今年前十月稅後純益1088.4億元，蔡明興表示，其實今年盈餘到目前應該比去年好，但9月有匯率影響，否則現在已經有1400億元盈餘了，去年為1500億元，若不計算匯率影響的話，有機會挑戰去年。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
其他人也在看
富邦集團運動家庭日湧6千人 蔡明忠蔡明興喊出永續戰力
富邦集團今（22）日於輔仁大學舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，主題為「勇續e世代 減碳悍未來」，吸引近6千名員工與家屬齊聚，展現企業永續與運動力。活動不僅是運動嘉年華，更結合ESG理念，從服裝、餐具到遊戲設計全面落實環保，讓永續精神走進每個家庭。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
富邦集團運動家庭日 蔡明興、蔡明忠與6千員工及家人同樂！
富邦集團今(22)日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，共計近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興，共同按下象徵永續的啟動球，開啟充滿歡笑與汗水的親子運動嘉年華。品觀點 ・ 19 小時前
輝達財報好也被罵！黃仁勳內部會議吐苦水：怎麼做都不對
美股台股近日持續回檔，被視為「全村希望」的輝達（NVIDIA）雖財報亮眼，股價卻開高走低，AI泡沫化疑慮再起。美媒報導，輝達執行長黃仁勳週四在內部會議感嘆，市場對AI期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。太報 ・ 1 小時前
TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了
即時中心／温芸萱報導韓國超人氣女團TWICE出道10周年，昨（22）日與今（23）日在高雄國家體育場舉辦世界巡迴演唱會，吸引龐大人潮。高雄捷運今日則公布，昨日運量將近35萬人次，創今年單日新高，90分鐘內完成疏散。對此，前總統蔡英文在Threads表示，「我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會」，粉絲ONCE都十分感動，也感謝高雄市長陳其邁及市府團隊協助交通疏運。民視 ・ 1 小時前
南加油價連12跌 長周末自駕輕鬆遊
南加州油價近期持續下降，為即將到來的感恩節長周末，帶來出行好消息。根據美國汽車協會（AAA）與油價資訊服務（OPIS）最...世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
富邦集團運動家庭日 6千員工及家人共襄盛舉
富邦集團22日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，在推廣健康運動風氣的同時，也將永續概念融入，讓同仁們從遊戲中學習將節能減碳與資源循環的概念融入生活，為地球的永續未來盡一份心力。中時財經即時 ・ 22 小時前
《半導體》聯電45周年家庭日 齊心出擊
【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠聯電(2303)於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，以「聯電45，齊心出擊」主題邀請員工及眷屬齊聚同樂。今年首度集結竹科、南科全體同仁共同舉辦，並透過區隊進場、趣味競賽、闖關活動及公益攤位等多元內容，展現聯電堅實的團隊凝聚力與向心力。 今年活動在董事長洪嘉聰與簡山傑、王石2位共同總經理帶領下，開啟聯電45周年家庭日的序幕。活動中更設置美食市集與公益攤位，內容豐富多元，讓員工及眷屬度過充滿歡笑的一天。 洪嘉聰特別感謝同仁努力及家屬的支持，他致詞時表示，面對未來的市場變化，聯電會持續在半導體特殊製程技術領域、客戶服務與永續經營向前推進，建立更具彈性與韌性的組織環境，並將營運成果分享給全體同仁。 聯電今年家庭日以棒球為核心元素，特邀中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮、邊荷律帶來活力四射的開場表演，炒熱全場氣氛。現場亦規畫「小小棒球選手訓練營」，邀請聯電科技文教基金會長期支持的東石高中棒球隊擔任助教，帶領同仁的孩子體驗運動樂趣。時報資訊 ・ 59 分鐘前
提案"週休3日"過關! 勞團建議政府補助企業試辦
財經中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導去年，台灣勞工總工時2030個小時，比韓國日本都還要高，就有民眾在公共政策平台提案週休三日，連署已經過關，勞動部將在12/7前回應。勞團建議，參考西班牙政府做法，補助企業、試辦縮減工時。但經濟專家提醒，台灣與歐洲產業結構不同，以出口為導向國家，減少工時、經濟可能下滑。勞工辛苦工作，到了週末兩天，終於可以休息，最近公共政策平台上有人提案週休三日，提升工作生活平衡，連署已經過關，勞動部最晚必須在12/7回應。全國產業總工會理事長戴國榮：「西班牙政府拿出5000萬（歐元），鼓勵企業試辦週休三日，全部週休三日，事實上是不太可能，不是每個行業都適合，（製造業）有接受訂單，有淡旺季的因素，比如說服務業來講，就可能適合去推動試辦週休三日。」勞團建議政府比照歐洲，補助企業試辦，但專家有相反意見，認為內需和以出口產業為主的國家，週休三日影響經濟的程度不同。有民眾在公共政策平台上提案週休三日。（圖／公共政策網路參與平台）淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「就大家的工作型態，產業型態不一樣，雖然它有可能會，使得你的生產活動，製造業的生產活動，可能會下降，但是它有沒有可能，讓你的內需服務業，會大幅的起來，如果沒有辦法，那你的經濟當然最終，就一定會往下滑。」專家點出另一風險，勞工週休三日，代表資方得聘更多的人，僱用成本提高，可能對於提升勞工權益的作為，更難讓步。專家指出，若週休三日製造業活動減少，要觀察是否能帶動內需市場。（圖／民視財經網）淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「缺工情況有可能更為嚴重，或者在僱用這些勞動者上面，面對的成本當然就會更高，他會不會從所謂的全時僱用，變成所謂的部分工時，（要思考）對於整個，勞工的權益保障，或者是他們福利的提高，是不是帶來比較大的幫助。」去年台灣勞工總工時2030小時，在OECD國家中，只低於墨西哥、哥斯大黎加和新加坡，比日本1859個小時和韓國1636小時都高。如何在工作與生活達到平衡，找到更好解方，有待討論。原文出處：提案"週休3日"過關! 勞團建議政府補助企業試辦 更多民視新聞報導老闆快看！勞動部3大新規定 員工「事、病假」不得剋扣獎金台灣經濟前景看好！人均所得超日韓 賴清德：馬政府股市僅8000點年底還有機會放連假！攻略曝「請1天爽休4天」慶祝耶誕節民視財經網影音 ・ 50 分鐘前
《半導體》威剛獲8項台灣精品獎 領先業界
【時報記者葉時安台北報導】「產業奧斯卡」之稱的台灣精品獎已正式揭曉名單，記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)今年度再創佳績，共榮獲8項大獎成為記憶體產業本屆獲獎數最多的品牌。威剛分別在電競產品獲獎4項、消費性外接式固態硬碟獲3項、工業級軟硬體整合方案獲1項，突顯出集團在產品規畫、軟硬體整合、設計實力和品牌精神傳遞上的領先，也引領集團邁向AI黃金世代。 甫榮獲2026 CES Best of Innovation大獎的XPG NOVAKEY RGB DDR5電競記憶體(Project INFINITY)，憑藉「無限鏡」散熱片設計，打造無限延伸的時光隧道視覺效果，為玩家開創新「視」界。效能可達8000MT/s，單條最高32GB；同時，採用50%再生鋁和85% PCR材質打造，展現永續與創新的品牌精神。 XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體搭載關鍵元件CKD(Clock Driver)，專為高效能運算需求而生，能在AI訓練與推理的高強度負載下，提供穩定可靠的強大支援，搭配Z890主板，更能將速度推升至9200MT/s起跳，具備單條24GB大容量。 XPG STAR時報資訊 ・ 1 小時前
美國關鍵經濟數據周來臨 元大首檔主動型ETF萬元入手即將開募 台灣三大經濟指標將出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美國關鍵經濟數據周來臨，台股投資人聚焦Fed降息前景；元大首檔主動型ETF要來了！00990A「11/24開募」 1萬元就能入手；以及台灣三大經濟指標將出爐，投資人緊盯內外需動向。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 17 小時前
XRG收購科思創取得德國核准函 持續推動轉型
2024年底XRG收購科思創股權超過九成，經過反壟斷審查、外國投資審查及歐盟外國補貼審查後，終於取得德國外商投資監管核准函；科思創表示，交易完成後，高達11.7億歐元的增資將進一步支持轉型進程，確保戰略投資計畫的及時執行以及「永續未來」戰略的推進。自由時報 ・ 1 小時前
《產業》拜台積電之賜 桃機攜手日阿蘇熊本機場合作推快閃台灣行程
【時報-台北電】繼今年8月在桃機舉辦熊本熊特展及見面會獲得旅客熱烈迴響後，桃園機場在22日至24日結合交通部觀光署、國籍航空公司及機場免稅店業者，前往日本阿蘇熊本機場辦理大型觀光推廣活動，進一步拓展台日雙邊交流，並力推短天期的「快閃台灣」行程，且傳遞「每一次都有新發現」訊息，盼吸引日本旅客體驗來台觀光魅力。 桃園機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，雙方以多元化形式深入交流合作。桃機公司董事長楊偉甫表示，桃機公司與阿蘇熊本機場合作，不僅是兩地機場情誼具體展現，更代表雙方在推動航空運輸與觀光市場上有共同目標，透過此次赴日辦理觀光推廣活動，盼能吸引更多日本民眾選擇台灣作為旅遊目的地，讓旅客每一次造訪台灣都能有全新體驗與回憶。 日本熊本機場社長山川秀明表示，自締結姊妹機場以來，兩機場持續致力於串聯地區與人群，此次活動更是雙方合作關係的重要成果。未來將持續與桃園機場合作，透過航空網絡與觀光交流，為台日雙方的發展作出貢獻。 日本熊本縣知事木村敬表示，近年來，隨著台積電進駐熊本，熊本縣與台灣交流日益活躍。今後將進一步強化經濟、觀光、文化等各領域合作，持續推動日台友好交流。 交通部觀光時報資訊 ・ 3 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
《產業》AI新十大建設 矽光子扮先鋒
【時報-台北電】為發展未來AI所需關鍵技術、提升競爭力，國發會「AI新十大建設推動方案」規劃跨部會協調，執行三大發展主軸，其中關鍵技術涵蓋矽光子、量子科技與AI機器人，三項攸關AI長期發展的核心技術均納入重點。 國發會主委葉俊顯認為，AI相關的關鍵技術，是未來科技創新與產業升級的核心技術引擎。台灣擁有半導體、資通訊等優勢下，這些前瞻技術不僅能提升產業競爭力，為國內產業帶來新一波成長動能與創造就業機會，穩固全球科技供應鏈中的角色。 對於主要的三項關鍵技術，國發會指出，矽光子做為高效能運算的重要技術支援，將加速資料傳輸與降低功耗，並助力我國半導體業進一步鞏固全球領先地位。量子技術部分，具備突破傳統運算瓶頸的潛力，尤其在巨量資料、複雜運算的處理與模擬領域的應用等，我國可望在未來量子運算的全球競爭中扮演重要角色。 此外，AI機器人技術的發展，則運用台灣強大的ICT供應鏈基礎，將智慧服務機器人導入日常生活與製造場域，一則可解決高齡化與少子化帶來的缺工問題，亦能作為全面提升產業智慧化水平，進一步推動我國成為全球機器人供應鏈中的關鍵角色。 就推動策略而言，國發會產業發展處研擬五項，包括：一、先進技術時報資訊 ・ 1 小時前
《娛樂世界》民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年
【時報-台北電】「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會22日在大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。 現場由演唱會推手吳楚楚帶領全場歌迷一起為11月壽星慶生，也為「民歌之母」陶曉清預熱明年80歲生日快樂，陶曉清提到當年參與民歌完全是「天時地利人和」：「我當時在電台工作，每天都有節目，大家每天都會聽到我的聲音。剛好碰上民歌風潮，又遇到吳楚楚、胡德夫等很有才華的音樂創作者，於是馬上串聯起來。」她直呼「真的覺得與有榮焉，能和大家一起走過那個時代與那麼多好聽的歌」。隨後清清楚楚二重唱（吳楚楚、張明智），也獻唱為演唱會創作的歌曲〈五十年〉，喊話「我們一起再唱50年」，引起全場熱烈掌聲。 指標性團體重磅回歸 演唱會以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4大主題串聯，包含民歌世代指標性團體「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚時報資訊 ・ 2 小時前
新聞幕後／AI泡沫醞釀崩盤？Ray Dalio點出那根針何時出現 關鍵在這國
AI熱潮席捲全球，從美股到台股都在談「人工智慧改變世界」。但橋水基金創辦人雷達裡奧（Ray Dalio）卻潑下一盆冷水，直言「泡沫已經在形成」，而刺破它的那根針——不是科技退燒，而是利率反轉。更驚人的是，他暗示這根針，正在日本手上。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
幣圈"爆倉王"! 麻吉大哥開槓桿慘賠6.5億
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導就算淡出螢光幕，因為在加密貨幣市場的投資，麻吉大哥還是屢屢創造話題，近期因為加密貨幣重挫，讓他不斷爆倉，他的以太幣帳戶甚至遭強制清算，短短時間內，虧損高達6.5億新台幣，讓他戶頭只剩50萬元。民視財經網 ・ 49 分鐘前
《社會》深夜闖七堵月台塗鴉火車！台鐵交影片報警：追討到底
【時報-台北電】台鐵1108次列車深夜停在七堵站等待今晨值勤載客，卻遭人闖入月台，在車身留下大面積塗鴉，台鐵人員上午發現後趕緊更換編組，但仍誤點5分鐘發車。台鐵公司表示，已將相關影片交由警方追查，不只要追討損失，該行為最重也可處7年徒刑。 台鐵表示，七堵站今早發現第1108次列車第4車廂山側，疑似昨晚收班後遭人大面積塗鴉，清潔公司斯巴克第一時間無法清除，經更換編組後，於早上6時49分發車，共延誤5分鐘。 台鐵目前已報案由鐵路警察循線抓人，依《鐵路法》第68條之2規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。（新聞來源：中時即時 陳祐誠）時報資訊 ・ 2 小時前
半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能
（中央社記者張建中新竹23日電）中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬片，至2030年中國將囊括全球超過一半的成熟製程產能，但台灣成熟製程產能2030年占全球比重估將降至26%。中央社 ・ 4 小時前
2025台中國際馬拉松后里開跑 35國、3000名跑者參賽
「2025 台中國際馬拉松—酷城市·酷運動 水岸花都 美麗豐后」今日在后里區花博花舞館盛大起跑。市府運動局表示，今年賽事匯聚來自35國、近3000名的國內外跑者，其中台中市身心障礙體育總會的姊妹會韓國大邱市身心障礙體育會也特別組團參加，展現跨國體育交流成果。跑者沿途可飽覽大安溪谷、東豐鐵馬道、后豐鐵馬道等地風光，以最舒服的速度穿梭山林、河谷與綠色廊道，感受水岸花都的獨特魅力。中時新聞網 ・ 1 小時前