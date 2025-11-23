金控獲利王不是說假的！富邦蔡明興：今年有望再寫新高

富邦金控（2881）運動家庭日22日登場，集團董事長蔡明忠跟金控董事長蔡明興親自出席，與6000名員工同樂。富邦金今年前十月稅後純益1088.4億元，富邦金董事長蔡明興表示，今年到目前的盈餘，應該比去年同期更好，但9月有匯率波動影響，否則已有1400億元盈餘，去年是1508億元，不計算外匯，有信心全年獲利將挑戰去年歷史新高紀錄。

富邦金董事長蔡明興表示，有信心全年獲利將挑戰去年歷史新高紀錄。 （圖/資料照）

近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！

他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊天，如聯發科和廣達本益比都還在10-20倍，「所以林董事長跟蔡執行長都覺得台灣科技股還滿委屈的，還有滿大成長空間。」

蔡明興表示，AI浪潮持續發展，對台灣有很大幫助。今年經濟表現超乎預期，外銷訂單成長超過20%，單月出口額超過韓國，尤其韓國的經濟規模還是台灣的兩倍，甚至超過日本，非常不容易。

富邦金穩居金控獲利王，前三季合併財務報表。114年前三季淨收益2374.37億元，稅前淨利1047.49億元，淨利910.23億元，歸屬於母公司業主淨利909.05億元，基本每股盈餘6.23元。今年前十月稅後純益1088.4億元，蔡明興表示，其實今年盈餘到目前應該比去年好，但9月有匯率影響，否則現在已經有1400億元盈餘了，去年為1500億元，若不計算匯率影響的話，有機會挑戰去年。（CTWANT）

