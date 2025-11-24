金控獲利王富邦金法說會 股利仍以現金為主

金控獲利王富邦金總經理韓蔚廷指出，配股政策沒變，仍以現金股利為主，對於台股近來震盪，屬於正常修正，AI仍是長期趨勢，基本面看法不變，投資人仍要留意部位控管、審慎面對波動。展望明年，他對景氣看法仍樂觀，重點仍是看美中關稅談判結果。



富邦金今(24)日法說會，外界關切股利政策，韓蔚廷表示，配股政策沒改變，會以現金股利為主，今年前三季富邦金總資產規模逾12.4兆元，淨值為9,434億，富邦人壽獲利478.4億元，北富銀賺291.7億元。



面對台股最近上沖下洗，韓蔚廷說，先前台股漲幅集中特定族群，漲多修正有助健康，AI是長期趨勢，基本面看法不變，但基本面和市場節奏不盡同步，投資人仍要留意；至於明年景氣，他持樂觀態度，但台灣景氣是由AI相關資訊產業外銷帶動，投資和消費仍有待觀察，關鍵仍是美中關稅談判，台廠在中國仍有供應鏈布局，會對台灣有間接影響。



韓蔚廷說，整體來看，富邦金在資產配置上大方向不變，股市、債市和不動產配直仍維持，明年會持續努力，整體來看，對台灣經濟與AI產業維持正向評估，動態檢視關稅和政策變化，兼顧成長與風險管理。



富邦金首席經濟學家羅瑋表示，今年台灣受資通訊產品出口帶動，全年經濟成長率可望逾5.5%，不確定性在2026年有望趨緩，但仍需留意聯準會政策與地緣政治等變數。