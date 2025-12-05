金控看明年！台新新光金總座：AI和非AI冰火兩重天 台新新光金海外前進美國

台新金聖誕節點燈活動。陳俐妏攝



台新新光金今天舉辦首次合併後聖誕點燈，展望後市，台新新光金總經理林維俊表示，台灣明年總體經濟不錯，但AI和非AI將呈現冰火兩重天，金融業有望反應整體台灣經濟狀況。目前海外布局10個據點，過往布局單純是亞太市場，隨著陸續合併，不排除歐洲美國據點，的確會增加美國據點，

林維俊指出，台灣整體經濟樂觀看待，不過產業呈現AI和非AI兩極化，AI持續成長，非AI平淡，兩極化就是冰火兩重天的情況。金融產業反應整體台灣經濟狀況,仍能有相當表現。

台新新光金在投信和壽險整併後，市場關注合併進度和海外布局。林維俊說明，最重要的銀保證繼續整併中，主要是 IT系統和人才相關問題。目前海外布局10個據點，舊台新金的時代，因為規模定義為區域金融機構 ，過往布局單純是亞太市場，隨著陸續合併，不排除歐洲美國據點，的確會增加美國據點．

林維俊分析，其實除了台股走勢外，金融機構更在乎利率走勢，預期美國利率會在12月降息，明年因聯準會成員改選和基期問題，預期比較多降息會在明年下半年

