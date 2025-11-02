金控第3季海外曝險重回28兆元 日本曝險創歷年新高

（中央社記者蘇思云台北2日電）受到新台幣第3季微貶影響，金管會統計顯示，金控集團第3季海外曝險回升至新台幣28.39兆元，季增1.37兆元、增幅5.06%，其中，美國海外曝險9.95兆元續居金控海外最大曝險國，值得注意的是，第6大曝險國日本曝險增近1.28兆元，創下歷年新高，單季增幅13.46%居冠。

金管會自2015年第2季起，按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，海外曝險是由同業拆存、放款淨額與投資淨額3項合計。

金控集團海外曝險今年首季衝上29.12兆元的史上新高，由於美元計價的海外曝險額會換成新台幣，因此也受匯率影響，隨後因新台幣匯價第2季強升10.97%，帶動第2季海外曝險單季大縮水2.09兆元、季減7.2%，皆創2015年統計以來最大減量。

隨著新台幣匯率第3季回貶1.86%，金控第3季海外曝險也轉增至28.39兆元，季增1.37兆元，金控對台灣曝險持續上揚至48.54兆元，季增9799億元，海內外曝險加總金額為76.94兆元，季增2.35兆元。

觀察金控海外前10大曝險國家或地區，分別為美國、中國、法國、英國、澳洲、日本、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國，排名與第2季相同，且全數曝險皆較第2季增加。

美國曝險金額以9兆9537億元穩坐冠軍寶座，不過水位來到1年低點，金控對美國曝險單季增加3902億元、增幅4.08%。不過，美國占海外曝險總額的比例從35.39%下降到35.06%。其次，中國續居金控第2大海外曝險國，整體金控第3季底對中國曝險1兆9512億元，季增553億元、增幅2.92%。

觀察美國、中國曝險變化來源，皆因投資淨額、放款淨額呈現上升為主，同業拆存則都呈下滑。

值得留意的是，金控對日本曝險為1兆2797億元，創下對日本歷年同期新高，單季大增1517億元，增幅高達13.46%，在投資淨額、放款淨額、同業拆存都呈上揚，其中，主力貢獻來源為同業拆存增加，不過投資淨額也達到7174億元歷年新高，顯示金控持續加大投資日圓資產力道。（編輯：翟思嘉）1141102