金控股東會 中信金表態併證券

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台新新光金控12日召開合併後首次股東常會，董事長吳東亮面對小股東提議成立職棒球隊，表示有在評估，但這會是中長期的規畫。（黃琮淵攝）

台股行情火熱，成為12日金控超級股東會日最熱話題。中信金首度表態，旗下中信證券規模實在太小，將積極尋求併購證券的機會；國泰金則示警「四貸同堂」一旦遇到斷頭，未來10年可能須負債度日，年輕人提早理財是好事，但絕對不能太過頭，切勿槓桿開太高。

國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等金控12日同步舉行股東常會。國泰金董事長蔡宏圖說，美伊戰爭拖到現在還沒有要結束的跡象，導致石油能源和原物料等價格波動，利率蠢蠢欲動，每年都會發生無法想像的事情，所幸今年AI相關科技發展快速，讓台股表現相對亮麗。

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不過台股暴漲也讓「四貸同堂」成隱憂，國泰金總經理李長庚表示，股市漲跌是常態，但一定要在風險控管下投入，如果槓桿開太高，一遇風吹草動也很麻煩，尤其遇到斷頭，未來10年可能負債度日，金融業對風險控管會更謹慎。

中信金總經理高麗雪直接點破，中信證券相較於中信銀行、台灣人壽的規模還不夠大，近年市占率雖從1％成長至1.5％，成長率算是同業更高，但仍須急起直追，中信金一直留意證券併購機會，比較可惜的是還沒看到適合標的。

玉山金今年初通過合意併購三商壽，昨日董事會改選譜出「整合前奏曲」，三商壽副董事長許瀞心進入玉山金董事會。玉山金董事長黃男州說，待壽險拼圖到位，玉山金資產規模將突破6兆元，躋身台灣上市第五大金控。

黃男州強調，玉山金2025年3月順利收購保德信投信，同年10月更名為玉山投信，未來在整合三商壽後，玉山將完備銀、保、證三大業務獲利引擎，建構起完整的金融生態圈，也宣示玉山金正式邁入「金控2.0元年」。

台新新光金董事長吳東亮看好今年台灣經濟成長率有機會超過10％，資本市場可望持續活絡，並預告銀行子公司以年底合併為目標。凱基金董事長王銘陽則看好台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口能維持成長，內需成長率有望回升。