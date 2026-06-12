金控股東會2》股東提成立棒球隊 吳東亮鬆口有再談

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金控超級股東會日開跑，今（12）日國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、元大金和凱基金等金控舉行股東會，去年完成合併的台新新光金有小股東大讚獲利100%，要新光吳家老三、台新新光金董座吳東亮成立棒球隊，命名為「台新新光獅」，吳東亮直言有再談，但還需要時間，目前還沒明確時間表。

去年完成合併的台新新光金舉行股東會，有股東出面喊話，要吳東亮不要只是贊助味全龍，也要成立棒球隊，「富邦金、中信金都有自己的球隊，如果球場上能贏過也是很開心的事。」他也把隊名想好，就叫台新新光獅，獅剛好可紀念新光集團創辦人吳火獅。面對股東力拱台新新光金成立職棒第七隊，吳東亮也坦言，的確有考慮參與職棒，但內部還在評估中。

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股東建議吳東亮（左）設職棒，隊名可叫台新新光獅。（圖／劉曉霞攝）

吳東亮表示，台新新光金過去長期支持職棒，旗下新光人壽贊助味全龍，還曾邀請英國大使開球，雙方合作良好，但是養職棒球隊和職籃成本完全不一樣，等台新新光金績效持續往前走，後續可考慮，「我們有在檢討，但事情一步一步來」。至於是否考慮收購味全龍？吳東亮說，雙方合作良好，目前沒有收購球隊打算。

台新新光金首度舉行合併後股東會，吳東亮說，各子公司的整併工作持續進行，回顧去年台灣受惠於AI應用需求強勁，出口總額創下了歷史新高，金融市場也相當熱絡，看好AI產業動能持續強勁，台灣今年經濟成長率有機會超過10%。總經理林維俊也認為，後市樂觀，只有歐洲經濟壓力相對較大。股東也關切股利政策，林維俊說，未來股利發放將會考量獲利狀況、同業配發、股東合理預期、股利穩定等四大因素決定，不希望股利暴起暴落。

玉山金改選 三商壽副董許瀞心入列

去年合併三商壽的玉山金，今天也舉行股東會，並改選董事，三商壽副董事長許瀞心也進入玉山金董事會，玉山金董座黃男州表示，新任董事兼具具產業實務與學術專長，在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強，對未來發展具關鍵意義。

玉山金舉行股東會改選董事，三商壽副董許瀞心也進入玉山金董事會。（圖／玉山金提供）

玉山金去年大賺逾343億元，每股賺逾2元，隨著玉山金合併三商壽後，玉山金將壯大金控版圖，壽險也將成為銀行以外的第2成長引擎，總經理陳茂欽說，今年整合將是玉山的關鍵主軸，推動子公司資訊串聯、資源共享及整合行銷，提供全方位解決方案。

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