金控超級股東會／富邦金花6億美金申購SpaceX 蔡明興揭秘投資理由
股東會後，富邦金控董事長蔡明興接受媒體訪問，談AI、教育、也談日前投資SpaceX的理由與觀察。
對於日前富邦金發布重訊，富邦人壽有意參與SpaceX普通股首次公開發行（IPO），申購金額上限為6億美元（約新台幣189億元），成為國內首家宣布參與SpaceX IPO的壽險公司。
蔡明興回應，「SpaceX估值很高了不可否認。它的優勢是太空產業獨佔的領導者。就是說這個火箭是可以重複多次使用，所以它的這個發射成本是最低的。它不但發射自己的，也幫美國NASA發射。是這家公司的基石。」字裡行間，顯見其對未來性深度瞭解。
此外，他談到能看到該公司CFO訪問，他說公司要把發射成本降低到成本的十分之一，就是作為將來要在太空建設算力中心的一個基礎，所以發射成本要很低，因為要送很多衛星上去。
蔡明興進一步說明，這幾天已經發射第一個升空，加上電信；也就是所謂他現在希望把月球當作算力中心，把火星當作人類第二個居住的地方，他的理念就是，萬一地球發生災難時，我們還有一個地方可以住。
他解釋，「當然，我覺得火星居住是需要比較長的時間才有辦法達成，但是他下一步如果能夠把這個算力中心放到月球或是在外太空，算力成本會大幅降低，因為散熱需求會比較少，只要把熱排除到天空。」
「我覺得他（馬斯克）就是一個天才吧！他過去這種講法沒有人會相信，大家都說他吹牛，他都有實現只是會稍微晚幾年實現而已。他的預期也許比較樂觀一點，但是最後都會實現。所以我們也去申購，短期可能會套，但長期來講，如果願意擺三年、五年，甚至你擺十年，股票前景是非常好，因為是少數獨佔事業。我看了一些研究報告，其他公司在火箭發射上都落後他10年。」
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