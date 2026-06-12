金控超級股東會／富邦金蔡明興：依照前五月表現 我們的股價還太低！

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今（12）日是上市金控超級股東會本周五熱鬧登場。富邦金控、國泰金控、中信金控、元大金控、台新新光金控、凱基金控、玉山金控等七家金控全都選在6月12日召開股東常會，其中富邦金營收與獲利創新高，股價也是首家突破百元金融股。

富邦金控董事長蔡明興在股東會上，一開口即謝謝股東支持，同時說明114年度的營運表現。富邦金114年度稅後淨利是1209.4億元，每股盈餘8.37億元，雙雙穩居金控業之冠，董事會決議擬配發每股現金股利4.25元，也是金控之冠。

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他進一步表示，今年累積至5月，調整後達到1,591元，每股獲利已經達到11.36元，可以說是打破歷年記錄。我想未來還有七個月我們希望能夠創造這個更好的這個成績出來。

「另外我們今天也要舉行第十屆的董事選舉富邦金控一直都非常重視公司治理是台灣最早引進獨立董事的金融業公司也致力提升董事會成員的獨立性跟多元性本屆共有15席董事、獨立董事還是維持6席，」蔡明興說。

新任董事包括富邦金董事長蔡明興、副董事長曾銘宗、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽副董事長蔡承儒、台北市政府財政局局長胡曉嵐、台北市政府法務局局長連堂凱，以及台北市政府社會局局長姚淑文。

至於六席獨董候選人名單，包括前金管會檢查局局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻、前交通部部長葉匡時、臺北大學法律學院教授張心悌與前台灣大學校長管中閔。「保持多元性，」蔡明興強調。

大董蔡明忠也以董事身分出席股東會，兄弟同心其利斷金。

對於未來，他表示，「我們除了深耕台灣市場以外，未來也持續來推動區域佈局，並且透過異業結盟開創新金融模式。同時也透過金融科技挹注創新的能量推動金控資源整合業務範疇。」

金控總經理韓蔚廷解釋，「我們持續地運用金融科技深化對客戶的經營；同時當然也會掌握市場投資機會。我們也會持續地尋求跟國內外異業同業的結盟，繼續朝向成為亞洲一流金融機構的目標前進。」

在現場面對小股東對於資本效率與ROE提升，以及投資機會，均一一回應。韓蔚廷表示，去年度的ROE是12.5%，我們對子公司要求最基本ROE能夠達到10%以上。

總經理韓蔚廷表示，深耕台灣市場以外，未來也持續來推動區域佈局。

面對股價問題，蔡明興則直言，「其實到五月份調整後的盈餘來看，我們現在的股價其實還蠻低的，因為才五個月，我們還有七個月可以努力再創造一個更好的成績單。至於是否能達到股價二百元，我當然希望不辜負各位股東的期望。」

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