金控超級股東會／展望未來 黃男州：「整合」是今年玉山金關鍵主軸

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

今（12）日是玉山金控合併三商美邦人壽首次股東會，除了提出營運現況外，同時也進行董事改選。

股東會上，玉山金董事長表示，展望 2026 年，全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，整體而言，2026 是充滿機遇及挑戰的一年。

玉山長期專注金融本業，30 多年來各項業務均穩健成長，去年整體資產規模已突破 4.5 兆元。2025年金控淨收益新臺幣917.10 億元，稅後盈餘 343.42 億元創歷史新高，年成長 31.4%，EPS 2.12 元、ROA 0.80%、ROE 13.05%，資本適足率 128.02%。

廣告 廣告

另方面，也透過併購壯大金控版圖。去年3月收購保德信投信，同年10月更名為玉山投信，「投信將扮演金控產品重要引擎，與銀行財富管理、私人銀行業務緊密結合，擴大資產管理服務的廣度及深度，」他表示。

銀行以外的第二成長引擎是今年1月玉山金控股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽，獲得超過 85%出席股數支持，待主管機關核准即可進行相關合併事宜。在加入壽險後，玉山將完備銀、保、證三大業務獲利引擎，金控資產規模將突破6兆元，成為臺灣上市前五大金控之列。

財務長表示，三商壽併購後，集團總個人客戶數大幅增長至近1000萬人，能有效發揮銀行財管、信用卡與保險的交叉行銷綜效，帶動授信與壽險客戶數量增長，提升整體手續費收入。

「三商美邦人壽5月稅後淨利26.2億，累計稅後淨利達59.9億，5月單月及累積FVOCI處分損益為24.1億及38.0億元，5月單月獲利強健，主要受惠台股加權指數及美股上升，產生金融資產評價利益。三商壽加入對於我們的服務更好，」黃男州回應。

玉山金在今年初通過合意併購三商美邦人壽，本次股東會上也將進行11席董事（包含五席獨立董事）改選；根據先前出爐的董事提名名單，三商美邦人壽副董事長許瀞心正式入列董事席次。獨立董事占比由原來的41.67%提升至45.45%；女性董事人數由原來的2人增加為3人。

更多鏡週刊報導

五月天阿信驚爆祕婚！疑似6300萬保單外洩 受益人填「妻子」公司回應了

日圓鎖利1／換日圓換到心累！500萬卡低點 52歲熟女用1招賺贏定存5倍

日圓資產攻略2／日圓定存0.25%太慘 這招讓資產邊滾邊等升值