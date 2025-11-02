金控集團海外曝險 美國獨占鰲頭占比35％ 日本成長最多

美國仍是我金控海外曝險第一大國，達9兆9537億元，占整體曝險比重的35.05％。圖為美國紐約市。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天(2日)公布我國金控集團海外曝險變化，截至今年第三季底，金額為28兆3943億元，季增5.06％、較去年同期年增2.04％；其中，美國仍是金控海外曝險第一大國，達9兆9537億元，占整體曝險比重的35.05％，換言之，逾3分之1集中在美國單一國，且較上季增加3.15％。

所謂「曝險」，指「放款淨額」、「投資淨額」及「同業拆存」等三項業務，這項統計是2015年第2季起，金管會每季固定公布國內及海外曝險統計；金控集團旗下事業體，涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。

廣告 廣告

檢視統計，根據金管會統計，金控集團海外曝險在今年第一季首度突破29兆元大關、創史上同期新高，金額為29兆1255億元；不過，第二季底卻一口氣回跌至27兆0267億元，主要受到美國對等關稅衝擊，導致全球金融市場震盪，加上台幣強升、使得外幣計價資產大縮水；但到了第三季底，隨著金融市場整體好轉，金控海外曝險再度回升上揚，金額為28兆3943億元 。

其次，就結構來看，我金控海外曝險比重最高為「投資淨額」，曝險額21兆5159億元；其次是「放款淨額」為4兆9645億元；至於「同業拆存」為1兆9139億元。

再者，若從金控曝險的「國別」來看，這項統計公布以來，也就是2015年第2季起、長達42個月，都是由美國穩居海外曝險第一大國，而且是遙遙領先，金控占整體海外曝險比重的35.05％。

至於金控曝險排名第二是中國，為1兆9512億元、占比為6.86％；其中，雖然曝險僅季增加2.92％，但是從年變化來看，較去年同期衰退年減11.24％，顯示中國市場風險居高不下，使得對中曝險持續減少下降。

金控海外曝險從第三到第十名，由高至低依序是法國、英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大、阿拉伯聯合大公國，排名順序與去年第四季相同，暫無出現重大變化；其中，金控第三季對日本曝險為1兆2797億元，季增率為13.46％，是主要國家當中，成長幅度最高。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日本晶片國家隊機會來了？日媒曝台積電弱點沒人想得到

羅伯特清崎示警：大規模崩盤即將到來 數百萬人將血本無歸

中國紅色供應鏈壓境 台南新世紀光電破產收場

世界大賽》山本由伸G7完全燃燒關門！道奇成功2連霸 創21世紀首見紀錄

