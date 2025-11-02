金控集團海外曝險 美國獨占鰲頭占比35％ 日本成長最多
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天(2日)公布我國金控集團海外曝險變化，截至今年第三季底，金額為28兆3943億元，季增5.06％、較去年同期年增2.04％；其中，美國仍是金控海外曝險第一大國，達9兆9537億元，占整體曝險比重的35.05％，換言之，逾3分之1集中在美國單一國，且較上季增加3.15％。
所謂「曝險」，指「放款淨額」、「投資淨額」及「同業拆存」等三項業務，這項統計是2015年第2季起，金管會每季固定公布國內及海外曝險統計；金控集團旗下事業體，涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。
檢視統計，根據金管會統計，金控集團海外曝險在今年第一季首度突破29兆元大關、創史上同期新高，金額為29兆1255億元；不過，第二季底卻一口氣回跌至27兆0267億元，主要受到美國對等關稅衝擊，導致全球金融市場震盪，加上台幣強升、使得外幣計價資產大縮水；但到了第三季底，隨著金融市場整體好轉，金控海外曝險再度回升上揚，金額為28兆3943億元 。
其次，就結構來看，我金控海外曝險比重最高為「投資淨額」，曝險額21兆5159億元；其次是「放款淨額」為4兆9645億元；至於「同業拆存」為1兆9139億元。
再者，若從金控曝險的「國別」來看，這項統計公布以來，也就是2015年第2季起、長達42個月，都是由美國穩居海外曝險第一大國，而且是遙遙領先，金控占整體海外曝險比重的35.05％。
至於金控曝險排名第二是中國，為1兆9512億元、占比為6.86％；其中，雖然曝險僅季增加2.92％，但是從年變化來看，較去年同期衰退年減11.24％，顯示中國市場風險居高不下，使得對中曝險持續減少下降。
金控海外曝險從第三到第十名，由高至低依序是法國、英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大、阿拉伯聯合大公國，排名順序與去年第四季相同，暫無出現重大變化；其中，金控第三季對日本曝險為1兆2797億元，季增率為13.46％，是主要國家當中，成長幅度最高。
更多自由時報報導
日本晶片國家隊機會來了？日媒曝台積電弱點沒人想得到
羅伯特清崎示警：大規模崩盤即將到來 數百萬人將血本無歸
中國紅色供應鏈壓境 台南新世紀光電破產收場
世界大賽》山本由伸G7完全燃燒關門！道奇成功2連霸 創21世紀首見紀錄
其他人也在看
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 19 小時前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
電子權值引領台股戰新高 F4布局買點曝光
[Newtalk新聞] 台股下周焦點圍繞在AI伺服器、晶片設計與高速網通三大主軸，整體產業鏈持續受惠於全球AI建設浪潮。創意憑藉ASIC訂單與AI應用推動營收創高，基本面穩健；智邦受惠800G/1.6T高速交換機升級潮，長線動能明確；奇鋐搭上高功耗晶片散熱商機，股價頻創新高，成為資金追捧焦點。 同時，台積電、鴻海、台達電等權值股延續AI伺服器與蘋果供應鏈題材撐盤，整體電子族群仍為盤面主流。法人建議投資人聚焦具實質營收動能與技術領先地位的AI相關個股，採「拉回布局、順勢偏多」的操作策略。 以下是國泰證期解析下周熱搜標的的內容： 1、創意 創意第3季營收為86.13億元，年增30.2％，創單季新高，每股純益為6.47元，基於ASIC設計與量產成長，AI應用題材明確，營運動能將維持強勁，本季業績有望持續突破新高，建議拉回月線逢低佈局買進。 2、智邦 AI數據中心建設與部署動能可期待至2026年至2027年，這對智邦構成明顯利多，隨著全球超大型資料中心加速升級至800G與1.6T網路交換機，智邦可望持續受惠於AI與高速網通設備的長線需求，營運成長可期，建議沿著五日線偏多操作。 3、奇鋐 隨著輝新頭殼 ・ 3 小時前
熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
史上最強10月！台股飆漲2412點 這2檔助攻指數再攻高
台股10月再度寫下歷史級的「光輝時刻」。儘管美中貿易緊張、美元強勢與美國政府關門等不確定因素干擾，但在AI資本支出浪潮與大型科技股領軍下，大盤強勢上攻。10月加權指數大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，收在28,233.35點，不僅創下史上第三大10月漲幅，漲點更是史上單月第二大，堪稱史上最強10月，上市公司總市值同步衝破91.23兆元，單周增加逾2兆2935億元，寫下亮眼紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「這檔」半導體股連虧9季！法說後漲勢終結連吞2跌停 自營商單週倒上千張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
11檔有基之彈股 強中強
美股財報周火熱登場，台股財報周即將接棒演出之際，市場專家表示，此時的投資可留意11檔法人眷顧的有基之彈股，挾著上半年獲利及第三季營收高成長的雙利多，尤其網通一哥智邦、散熱霸主奇鋐雙箭頭帶頭衝，有望大啖倒吃甘蔗行情。工商時報 ・ 15 小時前
外資大砍台積 台股尾盤翻黑
大盤本周上漲701點，在攀上28,527點新高後走勢震盪，昨（31）日開高後，持續處於盤上，但尾盤台積電遭1.4萬張摜壓...聯合新聞網 ・ 1 天前
接任台肥董事長 吳音寧首發聲：認真做實事最重要！
台肥昨（10月31日）公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，吳音寧今（1日）回應，董事長的人事仍要等下周董事會決議通過後，才能進一步討論，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」中時新聞網 ・ 1 天前
聯發科營運衝鋒 四引擎啟動
IC設計大廠聯發科31日召開法說會，公告第三季合併營收1,420.97億元，年增7.8％、季減5.5％，每股稅後純益（EPS）為15.84元；受客戶於上半年提前拉貨及產品組合調整影響，毛利率季減2.6個百分點達46.5％。展望未來表現，執行長蔡力行強調，已在AI與雲端加速器領域站穩腳步，首顆雲端AI ASIC專案執行順利，明年可望貢獻逾10億美元營收。工商時報 ・ 1 天前
台股10月創單月第2大漲點 法人：11月續強
[NOWnews今日新聞]台北股市10月在台積電的領漲下，上漲2412.81點或9.34%，創下台股史上單月第二大漲點，站穩28000點關卡。對此，法人認為，第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
AI熱助攻海外6檔 受益人暴衝它最吸金！
10月來海外受益人數增加逾3千人的ETF有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
聯發科第三季營收達標、預期第四季的手機業務將強勁成長，更透露AI加速器專案執行順利
聯發科稍早公布 2025 年第三季財報，受惠於旗艦行動晶片天璣 9500 的需求優於預期，第三季營收以美元計算達到營運目標上緣。若以新台幣計算，則因實際匯率 (1 美元兌 30 元新台幣) 優於財測假設 (1 美元兌 29 元新台幣)，季營收表現超出營運目標。Mashdigi ・ 1 天前