金控雙雄前11月大賺近2300億元！富邦金EPS 8.35元居冠、國泰金EPS7.15元緊追

富邦金控。資料照



金控雙雄前11月獲利出爐！富邦金和國泰金前11月稅後淨利大賺近2300億元，富邦金前11月稅後淨利1,207.1億元，每股稅後盈餘8.35元，再度蟬聯獲利王。國泰金前11月稅後淨利達1,088.4億元，每股盈餘也達7.15元的水準。

富邦金控2025年11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元。累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，每股稅後盈餘8.35元。

富邦金表示，11月獲利表現亮眼，單11月獲利寫下歷年同期新高，子公司台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券單11月獲利皆創下歷年同期新高，富邦人壽亦為歷年同期次高；累計前11月獲利，台北富邦銀行、富邦證券亦皆續創歷史同期新高紀錄，富邦產險亦為歷年同期次高。

國泰金11月稅後淨利146.2億元，累計稅後淨利達1,088.4億元，EPS達7.15元。國泰金指出，主要子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信累計稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

