金控、壽險在哥倫比亞曝險高 恐踩雷 ? 金管會主委:非投等債限制將調整

金管會主委彭金隆備詢。廖瑞祥攝



美國總統川普攻擊委內瑞拉後，也放話施壓哥倫比亞和古巴，市場關注台灣金控海外曝險，根據目前最新資料顯示，國內金融業以富邦金、國泰金和中信金的部位最多，金管會主委彭金隆今天表示，第一時間就已去了解，鋪險主要來自投資國際開發銀行債券AA等級，未來會因應非投資等級債券比重、金額和投資限制等制度上來解決。

金管會主委彭金隆今天出席立院財委會備詢，外界關注金控在委內瑞拉、哥倫比亞曝險部位。

立委指出，國銀在哥倫比亞目前曝險金額高達1385億元，單一業者達629億元，而三大金控都有揭露，其中國泰184億元、中信163億元，但這三個都是小咖，最大咖629億元，推測應該就是南山。

廣告 廣告

立委指出，理當銀行、壽險都應該揭露曝險金額，不能因為看到利率高就繼續投，建議未來接軌IFRS 應設定KPI， 每年降低曝險金額。彭金隆回答表示，在哥倫比亞單一業者曝險最高的確實是南山，由於匯率和信用風險是完全不同的做法 ，會針對非投資等級比重、金額和投資限制等制度上來解決。

更多太報報導

立委籲為非電子股發行「遺珠ETF」 金管會主委：盡量做到資訊完整結構

台股三萬點 非AI股卻在年線下掙扎 彭金隆:台股與全球趨勢相關、外資持股升至六成

快訊／輝達黃仁勳赴CES揭曉Rubin新平台！3奈米六款晶片亮相、台廠台積電鴻海廣達入列